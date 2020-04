El Seis Naciones de rugby online encara su final de la mano de UBEAT

#FERugby | Tarde de semifinales del #RUGBY20 🎮🏉💪



▶️ 19:00 Mike vs @ferlopez3



▶️ 19:30 Pablo @ClubRugbyMalaga vs David @QuimicRugby



▶️ 20:00 Eneko @monastil_rugby vs Javier @paternarugby



Con 🎙️@pedrobonofiglio y @halconviajes 🛫



🖥 En Directo en https://t.co/LUaHC9qkwrpic.twitter.com/bYBiQaqppN