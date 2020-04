Vettel pone firme a su propio equipo: "Hay que hacer lo mejor para este deporte, sea mejor o peor para Ferrari"

Sebastian Vettel no suele hablar mucho cuando está fuera de los circuitos, pero esta vez ha dejado clara su postura a la hora de referirse al futuro de la F1.

La competición afronta una época de cambios, especialmente tras el convulso 2020 y las consecuencias que traerá. Entre otras, el límite de gasto de los equipos (que ya iba a ser obligatorio y muy reducido a partir de 2021) será aún más limitado.

Las negociaciones entre los dueños de la competición, la FIA y los equipos es tensa en este aspecto. La mayoría acepta 100 millones, lo que debería ser suficiente para salvar a los equipos pequeños, pero hay una escudería que no acepta ese límite. Y no es una cualquiera, sino la única que tiene consideración de histórica (y por ello cobran un extra, hagan lo que hagan durante la temporada): Ferrari. Desde Maranello no quieren bajar de los 145 millones de euros de límite de gasto por año.

Una de las voces críticas con esta actitud de la Scuderia ha sido, precisamente, uno de sus pilotos. Sebastian Vettel ha advertido públicamente que lo primero es la Fórmula 1 y garantizar su supervivencia, por encima incluso de Ferrari.

"Esta situación es bastante extrema y está poniendo en peligro la existencia de los equipos más pequeños. Por ello, como familia de la Fórmula 1 que somos, debemos cuidar unos de otros", ha señalado el tetracampeón en declaraciones a 'Autosport'.

"Ya sea peor o mejor para Ferrari, el interés en este momento es hacer lo correcto para este deporte y creo que esa también es la intención de Ferrari", admite el piloto, que a día de hoy no ha renovado aún con el equipo italiano.