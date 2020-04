Pau Gasol habló con los Reyes usando su nick alternativo en Zoom: Anacleto

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia mantuvieron esta semana una reunión con varias personalidades del deporte y la cultura. Los primeros fueron tres de las mayores leyendas de la historia de España: Fernando Alonso, Rafa Nadal y Pau Gasol.

Para la charla utilizaron una de las aplicaciones de videollamadas que más se han puesto de moda en estos días, Zoom, y que permite hablar con varias personas a la vez de una manera bastante estable. Entre otras utilidades, se puede elegir el nombre de usuario, o nick, para la charla.

Alonso, Nadal y los Reyes usaron los suyos, pero a Gasol se le olvidó cambiarse el que tenía antes por el de verdad, lo que ha provocado una surrealista situación. El legendario líder de la mejor selección de baloncesto de España en su historia charló con sus Majestades bajo el nombre de Anacleto.

En el vídeo mudo facilitado por la propia Casa Real se ve en varios momentos en los que, bajo Gasol, aparece su curioso nick.

Gasol explicó en La Resistencia a David Broncano el por qué de este curioso nombre. "Todo empezó por los hackers. Había cuentas mías cuando usaba Pau Gasol, me aparecía un hacker y me decía que me admiraba mucho y que si no hablaba con él me reventaba la cuenta", contó en la primera parte de la entrevista.