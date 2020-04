Joan Laporta anunciará antes de finales de año si se presenta a las elecciones del Barcelona

Joan Laporta no anunciará hasta finales de año si se presenta a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, inicialmente previstas para el verano de 2021. Así lo transmitió el abogado de quien fuera presidente del Barça entre 2003 y 2010.

El abogado explicó que mantiene la ilusión y tiene "un proyecto de futuro", en declaraciones a 'Deportes Cuatro', y, aunque se ha propuesto no desvelar sus planes antes de final de año, admitió que está reuniendo a "un grupo de personas" de su confianza, "profesionales, con experiencia" para ello.

Laporta desea volver al club para vivir la última etapa futbolística de leyendas como Leo Messi.

"Me ilusiona mucho gestionar este periodo, me veo con ellos ganando 'Champions' y Liga", afirmó Laporta, quien broméo al recordar que en su etapa "los madridistas no ganaron ni una ('Champions')".

Laporta destacó que "a Neymar lo recuperaría seguro" y aseguró que el club "no tendrá problemas" para renovar a Messi, aunque entiende que el capitán esté molesto: "Si fuera jugador del Barça, tampoco estaría muy contento", declaró.