Una luchadora de MMA se enfrenta y retiene a un acosador sexual que le enseñó los genitales en una tienda

La luchadora Maria Ribeiro utiiliza el apodo de Wonder Woman cuando se sube al octógono en cada compate de artes marciales mixtas, pero ahora en su Sinop natal se lo van a llamar con más motivo.

La púgil se convirtió en una heroína real, al enfrentarse y retener a un acosador sexual que que cometió el error de molestarle a ella y a su cuñada a la salida de un supermercado. Según ha relatado ella misma a Brave CF, la promotora para la que combate, todo sucedió cuando estaban saliendo con la compra y un hombre se plantó delante de ellas y les mostró sus genitales.

En ese momento, pese a pedirle que se fueran, siguió acosándolas, y Ribeiro decidió ir a por él. "Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia y en mi vecindario hay muchos niños. Tener a este tipo suelto no era bueno. Lo alcancé y luché contra él y lo mantuve allí hasta que llegó la policía", cuenta, aunque no pudo hacer mucho, ya que al ser luchadora profesional no podía emplear toda su fuerza y capacidades.

"Intentó escapar, pero tenemos testigos", relata Ribeiro. "No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario. Lo hice también por ellas. No me hubiese quedado en paz conmigo misma si no intentaba atraparlo. Al alcanzarlo, las mujeres de allí me empezaron a animar. He recibido cientos de mensajes dándome las gracias porque ese idiota no se escapase", relata.

Ribeiro es relativamente novata en el mundo de las artes marciales mixtas, y de momento sólo ha participado en dos combates profesionales, saldados con una victoria por KO y una derrota a los puntos.