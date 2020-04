Pau Gasol explica a Broncano por qué su nombre en 'Zoom' es Anacleto: "Todo empezó por los hackers"

David Broncano entrevistó a Pau Gasol este lunes en 'Lo que de verdad importa' (nombre de La Resistencia durante este periodo), en una charla que se emitirá entre dos días. La llamada del jienense empezó a un tal Anacleto que resultó ser el propio Gasol.

El motivo de elegir este curioso nombre, aparte de ser por la rima "que te meto", es por los problemas del exjugador de los Lakers y de San Antonio, entre otros, con algunos fans. "Todo empezó por los hackers. Había cuentas mías cuando usaba Pau Gasol, me aparecía un hacker y me decía que me admiraba mucho y que si no hablaba con él me reventaba la cuenta", confiesa el mítico ala-pívot.

La charla entre ambos versó desde la decoración de la casa de los suegros de Gasol, donde está pasando estos días el confinamiento, hasta el Atlético de Madrid, equipo del que es aficionado Broncano y que sirvió al jugador de baloncesto para vacilarle.

El motivo fue la camiseta de Marcos Llorente por la que pujó Broncano en 'La mejor asistencia' de la ACB a favor de la campaña a Cruz Roja que han emprendido Gasol y Nadal. "¿Qué equipo es?", le preguntó el jugador de baloncesto. "Ah, el Atleti, ¿y eso qué liga es?", bromeó. "Lo que me faltaba, que me vacilen con el Atleti", señalaba entre risas el presentador.

Tras recordar el paso de Sergio Llull por el programa, y el pique que tuvieron Broncano y él por ver quién conseguía más pujas en la citada subasta, Gasol y él empezaron a recordar el paso por la NBA y las míticas finales de los Lakers y Celtics, en concreto la de 2010. Ahí la entrevista se corta, cuando el jugador de baloncesto le pregunta a Broncano por sus estadísticas. Habrá que esperar a la segunda parte de la entrevista para conocer su respuesta.