Bundesliga, Calcio, Premier, LaLiga...: el fútbol europeo elabora su ruta para el regreso tras el coronavirus

El fútbol europeo comienza a ver la luz al final del túnel y cada liga continental ya hace sus planes de cara a un próximo regreso a los entrenamientos, primero, y a la competición, después.

De entre las grandes ligas, es en Alemania donde van más avanzados, aunque con precaución. Los equipos ya se entrenan en sesiones de grupos reducidos desde hace más de una semana y el regreso de la Bundesliga no parece lejano. Eso sí, no será tan pronto como se esperaba, pues la primera intención era la de fijar como fecha de regreso de la liga alemana el sábado 9 de mayo. El Gobierno germano, que se iba a reunir para tomar una decisión este jueves 30 de abril, va a aplazarlo al 6 de mayo, por lo que la vuelta de la Bundesliga no será tan inminente. El 16 o el 23 de mayo parecen las fechas más probables para el reinicio del torneo.

La vuelta a los entrenamientos en el Calcio será el próximo lunes, aunque siempre de manera individual. Será dos semanas después, el 18, cuando los equipos ya puedan ejercitarse de manera conjunta. "De la reanudación del campeonato aún no se ha decidido nada, trabajaremos y veremos si existen las condiciones para reanudar la liga de fútbol", explicó Giuseppe Conte, presidente de Italia.

Más retrasadas van las cosas en la Premier League, que además se impuso como fecha tope para acabar su campeonato el 31 de julio. La liga inglesa, pese a todo, confía en poder reanudarse a principios de junio, lo que haría que diera tiempo a que se pudiera acabar el torneo. Pese al confinamiento en Gran Bretaña hasta el 7 de mayo, el deporte individual está permitido y algunos clubes como el Arsenal de Arteta (ya recuperado tras dar positivo en coronavirus) o el Brighton han abiertos sus instalaciones para que los jugadores puedan ejercitarse en solitario.

La Premier tiene marcada una fecha en rojo para un posible retorno: el 8 de junio. Dado que solo quedan ocho jornadas, la fecha de finalización del campeonato sería el 27 de julio.

En España la situación es más compleja, pues quedan 11 jornadas por disputarse, tres más que en la Premier. Las medidas de relajación del confinamiento anunciadas por el Gobierno hacen que a partir de este sábado ya esté permitido salir a hacer deporte de manera individual, por lo que la intención de los clubes es que el lunes 4 de mayo los futbolistas vuelvan a los entrenamientos en solitario en las instalaciones de los equipos. Eso sí, la decisión la tomará Sanidad, como reiteró ayer Irene Lozano, presidente del CSD, a la Asociación de Futbolistas.

La intención de LaLiga es que el 18 de mayo sean los primeros entrenamientos en grupos reducidos y dos semanas después, el 1 de junio, los jugadores y se ejerciten con normalidad para reanudar la competición a mediados de junio.

Planes ya bastante avanzados y definidos pero condicionados totalmente por la evolución de la pandemia en cada país.