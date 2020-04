Manolo Lama da positivo en coronavirus: "A mí me ha atacado a la garganta"

Manolo Lama ha caído víctima del COVID-19. El propio narrador lo contó en 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE y se convierte en el segundo periodista de primera línea que se contagia con el coronavirus, tras el veterano Pepe Domingo Castaño.

"Ayer me hicieron el test serológico y el resultado es infección por COVID-19. Mi cuerpo está venciendo el virus", dijo, razonablemente optimista. Lama tendrá que quedarse encerrado en casa durante unos días para cumplir la prescriptiva cuarentena.

"Ahora, me quedan unos días encerrado en la habitación pero estoy bien", le contaba a Paco González. Lama ha tenido los síntomas habituales (fiebre, dificultad para respirar, etc.) y alguno más específico. En su caso, además, una parte que por su trabajo ya tenía delicada. "El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta", confesaba.

Lama es el segundo 'primer espada' que confiesa tener el coronavirus, si bien en el caso del clásico Pepe Domingo Castaño ya lo ha superado, aunque no sin sufrimiento ya que confesó el día antes que lo había pasado peor que en toda su vida. En el caso del narrador, fue el positivo de su compañero quien le invitó a hacerse el test.