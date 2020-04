Neymar sorprende al interpretar al piano el 'All of me' de John Legend

Neymar es uno de los deportistas que más está utilizando sus redes sociales durante el parón de las competiciones deportivas. Aunque el propio delantero del PSG reconoció que sufre "ansiedad" por la delicada situación global, también aprovecha el tiempo para compartir numerosos momentos con sus fans.

Uno de los que más están dando que hablar es la habilidad de Neymar al piano, pues subió a sus stories de Instagram un vídeo que no tardó en dar la vuelta la mundo.

Solo un día después de que su exagente reavivara el posible fichaje de Neymar por el Real Madrid, el atacante brasileño quiso compartir unas imágenes en las que aparece frente a un piano totalmente vestido con un uniforme de Los Angeles Lakers y, más concretamente, del recientemente fallecido Kobe Bryant.

Neymar demuestra que el instrumento no se le da nada mal al arrancarse a interpretar el tema 'All of me' de John Legend, si bien es cierto que en algunos momentos se perciben ciertos problemas que denotan que debe seguir practicando.