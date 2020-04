Ronaldo abre su corazón en una emotiva carta de ánimo sobre el confinamiento

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, publicó una emotiva carta en la que agradece el comportamiento de los abonados de su club y en el que anima a todos de cara a la complicada situación que se vive en toda España.

El escrito del exdelantero de FC Barcelona, Inter de Milán o Real Madrid, que llegará a los domicilios de los socios vallisoletaonos cuando acabe la pandemia de COVID-19, agradece "que estés ahí, más ahora, transformando tu casa en hogar. Por convertir cada momento en algo memorable para tu familia. Por la paciencia, cautela y tu optimismo, pese a todas las dificultades, desafíos y pérdidas que estamos afrontando en estos tiempos difíciles".

Ronaldo confiesa en la carta que "hace semanas que estoy dándole vueltas a cómo contactar contigo en estos momentos delicados de confinamiento y malas noticias. Finalmente, he decidido enviarte esta carta, con la que espero puedas sentir el cariño y consideración con que la he escrito".

El exfutbolista recuerda que "estamos dentro de nuestras casas por nosotros mismos, por aquellos a los que amamos, por todos a quienes ni siquiera conocemos y por los que ya no pueden estar con nosotros. Nos ayudamos unos a otros potenciando esta solidaridad de múltiples maneras" y apela al espíritu de superación que aprendió de su etapa como deportista.

"El fútbol me ha enseñado muchas cosas. La mayor fue la superación. Cuando sufrí mi primera y más grave lesión de rodilla, hubo personas que dijeron que jamás volvería a jugar e, incluso, que ya no podría ni siquiera volver a caminar. Sentí que me estaban arrebatando mi propia vida", admite.

Además, tiene "la certeza de que tú también, cuando mires atrás, recordarás cuántas veces te levantaste de todas tus batallas y de cuántas veces lograste la superación, durante toda tu vida, para hacer posible lo imposible y llegar hasta donde estás siendo quien eres".

Por último reconoció que "como tú, espero ansioso el regreso a nuestra casa. Cierro los ojos y pienso en ese Zorrilla lleno de aficionados. Es la pasión que me mueve. Fuera del campo, sigo motivado para superar todos los desafíos".