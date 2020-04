Pepe Domingo Castaño revela su positivo por coronavirus: "Mi cuerpo lucha por quitarlo del medio"

Pepe Domingo Castaño es una de las miles de personas que ha sufrido el coronavirus, según reveló el propio locutor de Tiempo de Juego. Castaño entró en directo este sábado para contar que ha dado positivo en la prueba del COVID-19 y que su cuerpo "está luchando por quitarlo del medio".

El histórico colaborador, que se ausentó un tiempo del programa, reapareció el domingo pasado y explicó lo mal que lo estaba pasando las últimas dos semanas, aunque no tenía la confirmación de ser positivo.

"Ahora ya estoy bien, pero lo he pasado muy mal. No sé si he pasado el virus, pero sé que nunca me he encontrado tan mal. Creí que me iba...", afirmó hace unos días.

Eso sí, disipó las dudas este sábado, al reconocer que "me he sometido a la prueba y he dado positivo. Mi cuerpo está pasando el virus y está luchando por quitárselo".

Pepe Domingo también expresó su alivio al conocer que ha superado la enfermedad, ya que "el virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta".

El locutor reconoce que "ahora me quedan unos cuantos días encerrado en mi habitación" para superar completamente el virus.