El Racing rechaza hacerse test: "No es adecuado cuando no hay suficientes para los que trabajan en primera línea"

El próximo día 28, salvo cambio de última hora, está previsto que todos los clubes de Primera y Segunda División que así lo deseen empiecen a someterse a test de coronavirus, con material que proporcionará LaLiga. El Racing ya ha dicho que no quiere test, porque prefiere que se los hagan a quienes están luchando contra la pandemia en directo.

Aunque Sanidad ya ha advertido de que sólo se someterán a estas pruebas quienes tengan síntomas y cumplan una serie de criterios claros, desde el Racing han cerrado filas y lo han anunciado en un comunicado, dividido en tres partes.

La primera se refiere ante la posible cancelación definitiva de la competición. "Nuestra prioridad es disputar los 11 partidos que restan de Segunda División para tratar de conseguir la permanencia en el terreno de juego pero queremos hacerlo cuando no suponga ningún riesgo ni para nuestra salud ni para nuestras familias", advierten "Actualmente, con más de 22.000 muertos en España y 400 fallecidos en la jornada de hoy, pensamos que el fútbol debe quedar en segundo plano", señalan, y apuntan a que su situación clasificatoria (son colistas de Segunda) no es el motivo de este comunicado.

En la segunda parte es en la que rechazan los test, en un mensaje de clara solidaridad con los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y demás personas que están frente a frente con la pandemia.

"No nos parece apropiado que vayamos a someternos al test del COVID-19 cuando no hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar esta epidemia", afirman, aunque se someterán si les imponen "la obligación de realizarlos para no perjudicar al club".

Por último, ponen en manos de Sanidad la vuelta a los entrenamientos y a la competición dentro del criterio que establezcan, aunque recuerdan que "el fútbol no se trata de una actividad esencial y por sus características obliga al continuo contacto entre las personas" que lo practican.