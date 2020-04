Los futbolistas sólo se someterán a test si tienen síntomas de coronavirus y no de manera indiscriminada, advierte Sanidad

Una de las condiciones 'sine qua non' el fútbol no arrancará de nuevo es que haya un control muy estricto del contagio de coronavirus entre los propios jugadores, por lo que para ello se requiere que se hagan test.

La intención de LaLiga y de la RFEF en particular era que los futbolistas se sometieran a pruebas y controles para comenzar, en caso de positivo, un protocolo inmediato de seguridad para aislar a los afectados. Sin embargo, esta idea choca directamente con las directrices del Ministerio de Sanidad.

La escasez de test hace inviable que los futbolistas, que no forman parte de la población de trabajadores esenciales, se sometan a estos test de manera indiscriminada. Así lo han asegurado fuentes del organismo a la Cadena SER, que apunta directamente a la normativa actual.

🚨⚽ ÚLTIMA HORA



🎙️ Informa @antonmeana



‼️ Fuentes de Sanidad confirman a @La_SER que no se plantean cambiar las normas sobre los test del coronavirus por la Liga de fútbol y señalan que no se pueden hacer de forma indiscriminada a todos los jugadores pic.twitter.com/TBNALRspHy — El Larguero (@ellarguero) April 23, 2020

Sanidad recuerda que sólo está permitido hacer test bajo prescripción médica y siempre que se ajusten a los criterios establecidos en la orden ministerial 344/2020 del 13 de abril. Pero además de ello, los futbolistas son considerados trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, solo se les podrán someter a pruebas quienes tengan síntomas o hayan estado en contacto con un paciente de riesgo o positivo confirmado.

Los clubes tampoco podrán hacer test a escondidas. Sanidad recuerda que, según el Real Decreto que estableció el estado de alarma y el mando único, todas las entidades públicas y privadas deben informar a las Comunidades Autónomas del número de test y sistemas de detección que tengan, y serán ellos quienes decidan qué hacer con ese material.

Test a los futbolistas a partir del día 28

Mientras se aclara la situación, varios clubes de Primera y Segunda ya han empezado a decidir qué harán al respecto de los test. El Sporting de Gijón ha sido el primero en dar una lista de los futbolistas a los que se someterá a test: un total de 27, incluidos seis del filial.

📣 | Listado de jugadores enviado a @laliga de cara a cumplir con el protocolo de reinicio de la actividad



➡️ El 28 de abril se llevarán a cabo las pruebas a todos ellos#QuédateEnCasa#LigaSmartBank



👇👇👇👇 pic.twitter.com/7njB7BF6bO — Real Sporting #YoMeQuedoEnCasa (@RealSporting) April 23, 2020

El FC Barcelona lo hará extremando las precauciones y minimizando el riesgo, hasta el punto de que tienen previsto citarles en la Ciudad Deportiva blaugrana y no tendrán que salir de sus coches.

Tienen previsto que sean testeados todos los integrantes del primer equipo, incluidos miembros del cuerpo técnico, masajistas, utilleros, etc.

No obstante, no todos los equipos están conformes con esta decisión. Es el caso del Racing de Santander, que se ha negado a someterse a test porque entienden que hace falta más a otros sectores de la sociedad. Sólo lo harán si es obligatorio y para no perjudicar al club.