Adebayor se niega a ayudar en la lucha contra el coronavirus en su país, Togo: "No dono, es muy simple"

Emmanuel Adebayor lleva unos días en su ciudad natal, Lomé, después de que decidiese viajar desde Paraguay, donde juega en el Olimpia, para pasar el confinamiento.

Del atacante togolés se esperaba que, como otros grandes futbolistas y deportistas africanos, realizase una donación económica a las precarias sanidades de sus países (ya lo han hecho Didier Drogba o Samuel Eto'o, por ejemplo), pero él se ha negado en rotundo.

"Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro: no dono, es muy simple. Hago lo que quiero y como quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé", dijo en sus redes sociales

El exjugador del Tottenham o el Real Madrid entre otros ha reaccionado así a las críticas que recibió en su propio país. "Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto'o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera", dijo, contundente.