Heidfeld: "Hamilton es el piloto con más talento, pero Alonso es el mejor en todo"

Nick Heidfeld tiene el dudoso honor de estar en el podio de pilotos que han pasado por la Fórmula 1 por más tiempo sin haber ganado ninguna carrera. De los 183 Grandes Premios que disputó, no ganó ninguno. Sólo Andrea de Cesaris corrió más carreras sin gnaar, 208.

Retirado desde 2011 del Gran Circo, en su etapa en la Fórmula 1 compitió contra rivales de la talla de Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton o Fernando Alonso, a los que analiza en el podcast oficial de la competición, 'Beyond the Grid'. El alemán, expiloto de Sauber, Williams o Renault entre otros, tiene claro que el mejor fue el español, en su opinión.

Heidfeld señala que, aunque Hamilton ha acabado ganando seis títulos frente a los dos de Alonso, él se queda con el asturiano. "Diría que el más completo es Alonso... probablemente Hamilton es el que tiene más talento, pero el mejor en todo, para mí, fue Alonso", afirma.

"Alonso es, para mí, definitivamente el tipo al que me gustaría ver de vuelta en la Fórmula 1. Cuando paró, cuando lo dejó, pensé que me gustaría volver a verle correr de nuevo porque, seguro, es uno de los mejores", afirma 'Quick Nick', que no obstante no oculta el lado malo del asturiano.

"Fue campeón del mundo, pero merecería serlo más veces. Era fantástico verle, y lo extremo que a veces era fuera del coche, algunas historias que oyes, lo que hizo con el equipo y cómo jugó ciertas cosas, que al final probablemente no fueron en su propio beneficio", recordó, aunque admite que le encantaba competir contra él. "Probablemente era el piloto contra el que más disfrutaba correr porque siempre era limpio. Bueno, no siempre, pero casi siempre (risas)", bromea.