Simona Halep explica las medidas de Rumanía para cumplir el confinamiento: "Teníamos al ejército en la calle"

Simona Halep lleva desde el 16 de marzo sin salir de su casa, según ella misma ha confesado. La tenista rumana ha explicado a la CNN desde su casa de Bucarest cómo lo lleva y, sobre todo, las medidas que ha emprendido su país para que la afectación de la pandemia no vaya a más.

"No he salido para nada. Soy una persona que se toma muy seriamente estas cosas y me pongo nerviosa. El confinamiento ha sido muy estricto aquí en rumanía, tenemos al ejército en las calles y no se nos permite salir", afirma.

Rumanía ha impuesto una prohibición absoluta de abandonar sus domicilios a los mayores de 65 años, mientras que el resto de rumanos sólo pueden salir para compras esenciales o para trabajar, siempre que lleven una carta de sus empleadores. Además, se ha impuesto un toque de queda nocturno.

Halep no podrá luchar por revalidar su título de Wimbledon que logró en 2019, y tampoco tiene claro el horizonte en el tenis mundial. "Si jugamos de nuevo en septiembre, ya habremos ganado, porque significaría que la amenaza del virus habrá acabado. Sólo podemos soñar jugar un Grand Slam, pero apoyo al torneo y claro que estoy deseando jugar si se puede", señala en relación a la posibilidad de disputar el US Open, que aún no se ha cancelado ni suspendido.

"Lo claramente extraño es no saber si podremos jugar torneos de nuevo. ¿En qué superficie? ¿En que país? No hay respuestas ahora mismo, así que es difícil planificar nada", admite.