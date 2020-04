La entrevista de Cristina Pedroche a Santi Cazorla con entrenamiento y yoga incluidos: "Estoy acojonado"

Santi Cazorla ha sido el primer invitado en 'The Mirror', la nueva iniciativa que Puma está llevando a cabo junto a Cristina Pedroche, en la que la vallecana entrevistará a otros deportistas mientras hacen una serie de ejercicios. Los poco más de diez minutos que duró la del futbolista del Villarreal dieron para bromas, confesiones, reflexiones... y ponerse en forma.

Comenzando por una serie de ejercicios de calentamiento: sentadillas, juegos con el balón de fútbol sobre otro de pilates, con un rodillo de abdominales... mientras que iban soltándose, también en la conversación.

El jugador desveló varias rutinas de los futbolistas desconocidas por muchos, como que solo entrenan durante dos horas, las multas si pasan de peso o los desayunos grupales "como en el colegio", como apuntó Pedroche.

La colaboradora de 'Zapeando' hizo mucho énfasis en su admiración hacia Cazorla por su superación lesión tras lesión. "Tuvimos un palo gordo con las lesiones y volviste por la puerta grande", le recordó. Y es que el asturiano estuvo en primer lugar seis meses de baja tras operarse una hernia discal, pero después sufrió el calvario de su pie.

"No esperaba ir a los campos de fútbol y salir aplaudido, es el mejor regalo que me voy a llevar cuando me retire"

Una lesión en el talón en 2013 derivó en una fisura de su hueso y tuvo que someterse a ocho cirugías distintas, un transplante de piel (que le quitó parte del tatuaje dedicado a su hija), y diez centímetros de tendón de Aquiles para curarse definitivamente. De hecho, los médicos le insistían en que tendría suerte si volvía a caminar. Finalmente, tanto sufrimiento tuvo su recompensa.

"No esperaba ir a los campos de fútbol y salir aplaudido, es el mejor regalo que me voy a llevar cuando me retire", admitió uno de los jugadores más queridos por la afición española.

El encuentro terminó con una sesión de yoga, en la que Cazorla recibió una clase magistral de Pedroche, sorprendida por la poca flexibilidad del futbolista. "Te voy a llamar vago, no mago". "Ven a Villarreal a ver si soy el único que está tieso", respondió este.

Como parte del "Pedrochallenge" que le propondrá a todos los participantes en la iniciativa, la periodista reta a los invitados a imitar sus posiciones de yoga. "Estoy acojonado porque sé que no lo voy a poder hacer bien", admitía el centrocampista. En este caso le propuso hacer el pino apoyando la barbilla en el suelo o el 'pino-puente', con la misma suerte del futbolista en las dos.