Joaquín y Pablo Motos recuerdan en 'El Hormiguero' la boda de Sergio Ramos: "Me acuerdo de verte llegar, de irte no"

Pablo Motos y Joaquín se reencontraron por primera vez, esta vez por videollamada, desde la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. "Yo me acuerdo de verte llegar, de irte no. Te lo bailaste todo, Pablo. Había dos atracciones en la boda: los coches de choque y ver bailar a Pablo", empezó bromeando el bético.

Sobre el confinamiento, Joaquín le admitió que "dentro de la normalidad de mi vida, no hay nada normal". "Intentamos hacer el trabajo que tenemos que hacer a diario para no perder la forma. Con videollamadas con los amigos y la familia", relató el gaditano.

Como le contó a Marc Márquez, Joaquín repitió que casi le corta las venas a su mujer porque puso los cuchillos con la punta hacia arriba en el lavavajillas y después especuló sobre su pelo. Prometió que se iba a teñir tras el confinamiento, aunque no lo iba a hacer él mismo porque tiene "el pelo pobre".

Como se llevan bien Motos y Joaquín, se tiraron una puyita por un grupo de whatsapp del que se fue uno: "Los laciados club". "Estamos en un grupo con cantantes, futbolistas, empresarios... Y hubo uno que ni siquiera dijo hola", bromeó, sin decir a quién se refería.

Más serio se puso cuando habló de la posibilidad de jugar sin público y, en general, del coronavirus. "Será una sensación muy rara. Habrá pasado en alguna ocasión, pero salir cada partido y que no haya gente en la grada, será raro", contó, antes de hacer una reivindicación hacia los que están peleando directamente contra la pandemia.

"Me voy a acordar de la gente que nos ha dejado en esta tragedia. Habría campos que se llenaría con la gente que nos ha dejado. Nosotros no somos los héroes, son los que están en los hospitales y llevan bata o uniforme. Gracias a ellos, espero que más temprano que tarde, podremos volver a nuestras vidas. Gente que se ha puesto a servicio de todo el mundo. Gracias a ellos podremos volver a nuestra vida. A ellos les debemos lo que hemos hecho en el confinamiento. A ellos no les ha importado tirarse a la calle: farmacéuticos, ganaderos, agricultores... para que comamos nosotros", dijo Joaquín, que provocó el aplauso de los presentes.

Para rematar, no podía ser de otra manera, un chiste:

- Le dice ella a él: 'cariño, ¿tú me ves gorda?'

- No, cariño.

- Dímelo en el oído.

- No, cariño.

- Dímelo en el otro oído.

- Joer, ¿me vas a hacer dar toda la vuelta?