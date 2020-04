Clemente critica al Gobierno por el desconfinamiento de los niños: "Igual se aburren menos en casa"

Bueno parece se va poder salir ya dentro de poco , los crios solo de 1 en 1 con 1 mayor , sin jugar con nadie y a pasear , igual se aburren menos en casa . Qué pena que no haya TEST para todos para salir a la calle todos los que están bien

Rafa Nadal ha dicho que no entiende que saliendo muchos a trabajar no se pueda jugar al tenis y al golf , siendo 2 deportes donde la seguridad de distancia son perfectas , al aire libre y donde además se hace buena salud . Increíble pero cierto no hay quien lo entienda