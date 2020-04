Borja Mayoral y Samper conciencian sobre la diabetes a través de su experiencia: "La gente no entendía nada"

La diabetes es una enfermedad que afecta al metabolismo que causa principalmente altos niveles de glucosa en la sangre y que padecen alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo. Como cualquier enfermedad, al igual que estamos viendo con el coronavirus, no distingue entre famosos o gente de a pie, y eso es algo en lo que Borja Mayoral y Sergi Samper han querido enfatizar.

Los canteranos de Madrid y Barça, ahora en Levante y Vissel Kobe, respectivamente, charlaron en un directo de Instagram promovido por Sport & Life para concienciar y mostrar el apoyo a aquellos que lo sufren "sin referentes", como hicieron ellos en su juventud.

"Queremos que esto sirva para que todo el mundo pueda saber y conocer un poco más sobre la diabetes"

"Me hubiera gustado tener un referente en el deporte de elite para que pudiera aconsejarme y seguir su ejemplo", admitía el catalán. "No estaba preparado para que me dijeran que tenía que dejar el fútbol", contó sobre cómo se sintió al conocer su condición.

Samper recuerda que al descubrir que Mayoral también lo padecía fue un gran apoyo. "En la selección española, Borja se me acercó y me dijo que era diabético. En ese momento me di cuenta que no estaba solo. Fue una gran alegría".

Por su parte, el delantero del Levante compartió su experiencia a los 12 años en medio de un partido. "Estábamos jugando un torneo y tuve que salir a medio partido para comerme un bocata y una Coca Cola. La gente no entendía nada. Al final, ganamos ese partido. Y, además, con dos goles míos".

