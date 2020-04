Raúl Chapado: "Este terremoto va a destruir gran parte de la estructura deportiva"

"Voy a ser tremendamente honesto con lo que estamos viviendo, a nivel deportivo. Me gusta definir esta situación como que estamos viviendo un terremoto del máximo grado. Digo terremoto porque va a haber réplicas y este terremoto va a destruir gran parte de la estructura y del tejido deportivo. Está afectando a todo el mundo. Las administraciones públicas tendrán que dedicar sus esfuerzos a cosas prioritarias", afirmó este domingo en la conversación 'En casa con los atletas' a través de Instagram con Juan Carlos Higuero.

Chapado respondió así a la situación actual, una crisis global de la que el deporte no se escapa, obligado a buscar nuevas estrategias, como el "plan de choque" que ya anunció la RFEA a principios de abril en su Junta de Gobierno. "Hay una crisis económica latente, el deporte y el atletismo no van a quedar ajenos a todo esto. El año 2021 será aún peor. Hay que afrontar la realidad con valentía, podemos esperar quietos o plantearnos que este desafío genera una gran oportunidad", apuntó.

"Es un momento magnífico para refundar los principios de nuestro deporte. Hay un mundo nuevo y este mundo nuevo necesita un nuevo atletismo. La refundación tiene que ser de todos y la dimensión humana del deporte tiene que extender su radio de acción, crear alianzas con la industria del deporte. No va a haber fondos, si nos quedamos quietos tendremos una gran hipoteca y nos habremos quedado en el vagón de cola", añadió.

El presidente del atletismo español reconoció que las previsiones hacen complicado poder tener competiciones este año. "Las previsiones dicen que los eventos de masas no serán permitidos. Ayer el alcalde de Madrid dijo que hasta finales de otoño no los habría. No podemos ir mucho más allá de septiembre en caso de los profesionales porque estarán pensando en 2021. Tenemos protocolos escritos, pensamos todos los escenarios", afirmó.

Por otro lado, Chapado explicó que ve poco probable que se pueda celebrar el Campeonato de Europa de París en agosto. "A principios de mayo se reúne el Consejo de European Athletics y tendrán quizá que tomar una decisión definitiva. Hay mucha inversión, mucho trabajo e intentarán aguantar hasta el último momento, pero lo veo complicado. Viendo las medidas de los gobiernos, la limitación de movilidad que va a haber. Tampoco veo un Campeonato a puerta vacía. No soy muy optimista, se cancelará pero no lo sé", confesó.

Además, uno de los mejores saltadores de triple de España, tuvo tiempo de repasar parte de su carrera y su llegada a la gestión de la Federación. "En lo personal recuerdo los inicios. Sin ningún tipo de recursos, sin pista, entrenando en un parque en Ávila, muchos alcanzamos nuestros sueños. En lo profesional el más especial fue el Campeonato de Europa de Valencia de pista cubierta, donde quedé quinto y batí dos veces el récord de España. Los Juegos Olímpicos de Sídney es otro momento muy grande", recordó.

"La gestión deportiva me ha llegado como el atletismo. A mí me encantaba el deporte pero mi trayectoria iba por el baloncesto o el fútbol hasta una lesión en la mano. La gestión deportiva comenzó con la representación de los intereses de los deportistas y de ahí un día me dieron el paso de participar en las candidaturas olímpicas, intentar traer los Juegos a nuestro país. Ahí fue cuando se forjó el Raúl que ha terminado en la Federación, una responsabilidad muy importante", añadió, antes de una pequeña valoración de su mandato.

"La valoración deben hacerla los demás, tengo un tremendo inconformismo, siempre aspiro a más, como cualquier deportista. También es verdad que valoro las cosas positivas que hemos logrado. Cuando repaso el programa electoral me siento satisfecho", zanjó.