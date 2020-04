Los mejores delanteros de la temporada... y Messi no es el primero

Las cifras de goles y asistencias no mienten, y ellas señalan a Messi como el mejor delantero del mundo. ¿Pero es el jugador argentino el más completo de esta temporada? ¿Quiénes le hacen sombra y le discuten su trono mundial? Las respuestas las podemos encontrar en los números. La empresa española Driblab, pionera en adaptar la estadística avanzada al mundo del fútbol y que trabaja con varios clubes de élite, tiene su particular ranking en el que clasifica a los mejores atacantes mundiales. No hablamos solo de goles y asistencias, las estadísticas más comunes y decisivas, también de otros aspectos como porcentaje de finalización, la facilidad para regatear, el promedio de toques en el área rival e incluso acciones defensivas, también importantes en los delanteros.

1, Josip Ilicic

Ni Messi, ni Cristiano. Tampoco Mbappé. El mejor delantero de la temporada está siendo un jugador que conocen bien en Valencia, pues fue protagonista indiscutible de la eliminación che en la Champions. Ilicic marcó cuatro goles en un Mestalla vacío para redondear una impresionante campaña en la que lleva 20 goles y 5 asistencias.

La pregunta es obvia. ¿Cómo se explica que Ilicic, un jugador desconocido para el gran público, esté siendo el mejor atacante de la 2019/20? "Está compaginando labores creativas con una gran presencia en los metros finales. Pocos jugadores promedian más de siete intervenciones en el área rival por 90 minutos. Está rematando muchísimo y con un grado de acierto muy alto (ronda el 20%). Pero también marca diferencias en zonas más lejanas. Desborda a menudo, es un pasador de garantías y genera con facilidad situaciones de tiro para otros", señala Antonio Durán, coordinador de contenidos de Driblab, a 20minutos.

Rendimiento de Josip Ilicic DRIBLAB

2. Robert Lewandowski

Incombustible. Pese a sus 31 años, el polaco sigue siendo una máquina de meter goles, lleva 25 en la Bundesliga en 23 partidos.

Es, casi con toda seguridad, el mejor 9 puro del mundo. "Pocos se ajustan al área como él. Teniendo un promedio de remates altísimo, destaca lo bien que selecciona sus remates. Sus intentos tienen una media de 0,20 Expected Goals (xG); es decir, cuentan con una probabilidad alta de acabar en gol. Esa misma línea está siguiendo a la hora de crear para otros. Lewandowski no promedia demasiados pases clave, pero estos tienen una peligrosidad muy alta. Pero su especialidad no es otra que la finalización. Y ahí roza el 21%. Un porcentaje de conversión tremendo teniendo en cuenta que ha disparado 105 veces", explican desde Driblab.

Rendimiento de Robert Lewandowski DRIBLAB

3. Leo Messi

Pocos dudan que es el mejor jugador del mundo. Domina las dos estadísticas más importantes del fútbol: goles y asistencias. ¿Por qué entonces no está siendo el mejor, o al menos el más completo, de la temporada?

"No hay duda de la producción ofensiva del ’10’ del Barça, pero si analizamos su rendimiento parámetro a parámetro no está mostrándose tan completo como otros puntas. Al margen de aspectos en los que nunca sobresalió como el juego aéreo, la recuperación o la presión, Messi no está teniendo un impacto tan pronunciado en la creación de ocasiones como otros años. Aun teniendo cifras top, Ilicic, Mahrez o Mbappé le sobrepasan en asistencias esperadas generadas por 90 minutos. Además, en el aspecto finalizador está por debajo de su ratio de años anteriores, anotando sólo en el 15,7% de sus disparos".

Rendimiento de Leo Messi DRIBLAB

4. Paulo Dybala

Llamado a ser el sucesor de Messi, nada menos, la temporada pasada sufrió un estancamiento coincidiendo con la llegada de Cristiano. Sin embargo, en esta ha vuelto a su mejor nivel.

"Le sobran recursos técnicos. Es un jugador que resuelve muy bien cuando lo enciman, le bloquean la línea de pase o simplemente cuando está escorado. Eso hace que tenga un porcentaje de acierto en el pase altísimo para un jugador de su posición, cercano al 88%, y es muy eficaz en el uno contra uno. Desborda a menudo sufriendo apenas 1,3 robos por 90 minutos. Pero sobre todo es capaz de dejar a compañeros en situaciones muy claras. Este año, además, está trabajando muchísimo en la presión".

Rendimiento de Paulo Dybala DRIBLAB

5. Karim Benzema

Es el sostén ofensivo del Real Madrid, el hombre sobre el que gira todo el juego de ataque de su equipo. De él siempre se dice que es mucho mejor delantero de lo que dicen sus cifras. Pero su fútbol ha cambiado.

"Si la temporada pasada ya dio un paso adelante tras la marcha de Cristiano a Italia, este año el francés ha ido un paso más allá. Está siguiendo al pie de la letra eso de convertirse en una referencia y promedia más toques en el área rival, más tiros y más goles esperados (0,54 por 90 minutos). Con un volumen de remates mayor está definiendo algo peor, pero en términos creativos mantiene una gran influencia. Le roban el cuero menos veces, ha incrementado su acierto en el pase y también su media de asistencias esperadas".

Rendimiento de Karim Benzema DRIBLAB

6. Riyad Mahrez

Su nombre no solo está tapado por los grandes de Europa sino también en su propio club, a la sombra de jugadores como De Bruyne o Agüero. "El argelino tiene una facilidad tremenda para asociarse en los metros finales, donde escasean los espacios. Tiene promedios top en cuanto a pases en el último tercio (22,49 por 90 minutos), asistencias esperadas (0,49) o pases que desembocan en el área rival en juego abierto (3,25), un registro en el que sólo Messi y Neymar lo superan en las grandes ligas. Además participa en la creación de una gran cantidad de xG, lo que significa que es capaz de influir de manera muy positiva en las jugadas del equipo de Guardiola. Finaliza con un 13% de acierto, lo cual no está mal para no ser un delantero puro, y suma 2,42 recuperaciones de balón", desgrana Driblab.

Rendimiento de Riyad Mahrez. 20minutos | DRIBLAB

7. Kylian Mbappé

El único jugador capaz de discutirle a Messi la Bota de Oro la temporada pasada, en esta sus números son algo inferiores aunque aún así muy buenos. "Da igual dónde comience la jugada, Mbappe casi siempre acaba en las posiciones de remate. Su agresividad y sus cualidades físicas hacen que sea el único jugador de las grandes ligas con un promedio superior a los 10 toques en el área rival (11,78). No es un dato a obviar teniendo en cuenta la calidad con la que define. Esta temporada ha anotado 18 goles en situaciones que sólo sumaban 15 xG. También está entre los mejores en cuanto a regates completados u ocasiones creadas. No debe seguir siendo tratado como una promesa".

Rendimiento de Kylian Mbappé DRIBLAB

8. Timo Werner

Otro jugador con más rendimiento que reputación. Ha sonado para el Barça en varias ocasiones, pero su nombre no genera la ilusión que sí produce otros.

"Werner es velocísimo, se desmarca con mucha inteligencia y está definiendo con tino. Tiene un porcentaje cercano al 20% en la finalización. Una gran cifra altísima teniendo en cuenta que ha rematado 93 veces en lo que va de curso en la Bundesliga. Y suma 0,62 goles por 90 minutos excluyendo penas máximas. Es capaz de influir también lejos del área, con cifras muy potentes en el desborde y mucha facilidad para generar ocasiones para otros, especialmente desde el costado izquierdo"

Rendimiento de Timo Werner DRIBLAB

9. Kun Agüero

Sigue siendo uno de los atacantes más letales del mundo. "16 goles en menos de 1.500 minutos acreditan el Kun, un delantero que cuando ha estado sano ha sido habitual en este tipo de rankings. Promedia muchísimas intervenciones en el área rival, producto del estilo insistente y volcado al ataque del City. Precisamente por la predisposición defensiva de los rivales llama la atención que Agüero disponga de remates tan claros. Sus intentos suman 0,20 xG de media. Es síntoma de que el argentino se mueve muy bien y elige bien sus remates. Al igual que Werner o Lewandowski, supera el 20% de acierto en la finalización. Si no está más alto en esta lista es porque no está creando tantas ocasiones para sus compañeros como otros".

Rendimiento del Kun Agüero DRIBLAB

10. Wissam Ben Yedder

Otro jugador con mucho menos nombre que rendimiento olvidado por los grandes clubes europeos que tras brillar en el Sevilla ahora lo hace en el Mónaco.

"Algunos tenían dudas de que Ben Yedder pudiera ver puerta con regularidad en su regreso a Francia. Pero igual que hizo en Sevilla, el punta de origen tunecino ha callado a los escépticos. Tiene casi un 25% de acierto en la finalización, de ahí que haya sumado ya 18 goles con un volumen de tiros (61) notablemente inferior al de la mayoría de delanteros de esta lista. No tiene buenos números en el regate y podría rendir más a nivel defensivo. Sin embargo, por segunda temporada consecutiva muestra un promedio muy bueno de asistencias esperadas (0,22)", apunta Antonio Durán.

Rendimiento de Wissam Ben Yedder DRIBLAB

¿Por qué no están Cristiano Ronaldo, Haaland y Lautaro en el top 10?



Como le ocurrió en otras etapas de su carrera, Cristiano Ronaldo está haciendo una selección de tiro algo alocada esta temporada, con golpeos muy lejanos que hacen que su media de xG por intento sea muy mejorable (0,12). Como consecuencia, su ratio de finalización (11%) es más bajo que el de sus últimos años en el Madrid. Además, está generando menos peligro a través de últimos pases que en campañas anteriores.

En el caso de Lautaro Martínez, aunque tiene una presencia importante en las zonas de remate, su desempeño lejos del área deja mucho que desear. Es muy errático en el pase (59%), no aporta demasiado desborde y genera apenas 0,08 asistencias esperadas por 90 minutos.

Erling Haaland también debe mejorar en el aspecto pasador. Pese a su bárbaro porcentaje de finalización, superior al 30%, todavía tiene muchas lagunas. Por ejemplo, gana muy pocas disputas aéreas pese a su estatura.