José Antonio 'Nene' González: "Cuando vas por Madrid y ves las calles vacías choca bastante"

José Antonio "Nene" González es jugador de hockey en el CH San Fernando, de Cádiz, pero vive en Madrid compaginando su servicio a España en la Unidad Militar de Emergencia (UME) con su pasión por este deporte. Actualmente, es uno de los muchos que están arriesgando su salud día tras día para combatir la pandemia del coronavirus.

Lo más importante: ¿cómo están usted y su familia?

Bien. La verdad que en estos momentos que son un poco difíciles para todo el mundo yo lo llevo bastante bien porque en mi trabajo me encanta lo que estamos haciendo. La familia, en cierto modo, entiende lo que estoy desempeñando. Mi padre, por ejemplo es militar. La que lo lleva peor es mi madre que no deja de preocuparse pero como hablo con ella todos los días, que gracias a Dios tenemos las tecnologías, y nos vemos por videollamada, incluso con las abuelas, y no hay ningún problema. La verdad que están bien.

¿Cómo lo está llevando anímicamente? ¿Tiene momentos de bajón?

Al principio nos pilló de sorpresa porque es algo nuevo para todo el mundo. Nosotros en la UME nos dedicamos al tema de las inundaciones, las nevadas, los incendios… pero el COVID-19 es algo nuevo y no sabíamos cómo atacarlo. Gracias a Dios todos los profesionales con los que trabajamos nos dieron todos los materiales y explicaciones de cómo teníamos que hacer nuestra labor. Al principio hubo un poco de incertidumbre pero al final te acostumbras. Como trabajamos prácticamente todos los días no te da tiempo a pararte a ser consciente de lo que está pasando.

Cuando "estás" con la familia pues tampoco hablas mucho del tema, simplemente les das ánimos. Sí es cierto que cuando tenemos algún día libre y paramos a pensar las cosas es bastante jodido porque hay gente que está pasándolo mal, mucha gente que está falleciendo y eso es duro para todo el mundo.

¿En qué consiste la labor de la UME en una situación tan excepcional?

Trabajamos diariamente, mañana, tarde y noche, en la desinfección de distintos centros de la Comunidad de Madrid, incluso en zonas exteriores como Castilla y La Mancha, en Cuenca o hasta en Extremadura. Vamos a residencias de ancianos, hospitales, comisarías, cárceles… y nos encargamos de la desinfección del edificio y la reestructuración del personal para aislar a los que están contagiados, y crear unos protocolos de seguridad para el personal que trabaja en esos edificios para evitar los contagios una vez desinfectada la zona.

¿Están teniendo problemas con los materiales como los sanitarios?



Ha pillado un poco como a todo el mundo, imagino. El material es bastante escaso. Dentro de lo que cabe no lo llevamos mal porque estamos reciclando el material que utilizamos. Por ejemplo, los guantes o mascarillas que utilizamos diariamente sí los desechamos, pero para los trajes hay un protocolo de desinfección que permite en caso necesario reutilizarlo.

Para los que estamos confinados, ¿cómo se ve el mundo desde fuera?

Sorprende bastante. Cuando vas por Madrid, que los que lo conocen saben que es una ciudad que no se para ni de noche, y te das cuenta que las carreteras están vacías, las calles están vacías y que en todo caso ves a gente sola andando por la calle con mascarilla y guantes, choca bastante. Es algo que nunca se ha vivido y es difícil de asimilar.

Nene González, con la UME José Antonio González

¿Qué es más vocacional, el hockey o la UME?

Yo creo que los dos por igual. Es cierto que el trabajo es lo que me da de comer cada día y es una forma de vida porque el hecho de ayudar a la gente es lo que me gusta. Pero el hockey también viene de familia. Yo conocí el hockey a través de mi padre, que era portero. Quise probarlo por él y desde entonces me enamoré de este deporte. Intento incluso en la distancia sin entrenar o estar con el equipo intento compaginarlo.

¿Cómo es el cambio del hockey a la UME?

Intento compaginar las dos cosas. Obviamente, la prioridad ahora mismo es la UME por la situación en la que nos encontramos. A parte esta unidad requiere un compromiso que no tiene otra, los 365 días del año uno tiene que estar alerta en función del nivel de intervención en el que se encuentre.

Por ejemplo, hace un año estuve parado porque me fui con las Naciones Unidas al Líbano y aún estando en el Líbano me mandaron un palo de hockey, unas bolas y unos conos y cuando tenía un rato libre me ponía a entrenar porque a la vuelta de la misión, el junio pasado, teníamos un Europeo en Praga. Después me incorporé en agosto de nuevo con el CH San Fernando, que esta temporada estábamos intentando ascender a la categoría División de Honor B. "Aún estando de misión en el Líbano me mandaron un stick y bolas para entrenar cuando podía"

¿Como lleva el parón del hockey? ¿Tienes tiempo para entrenar?

Yo como soy tan pesado con el hockey dejé de entrenar por el trabajo y el confinamiento, pero aún así intento hacer un poco de entrenamiento físico que el preparador nos manda para a ver si con suerte, cuando termine todo esto podemos retomar las competiciones. Al principio cuando empezó el confinamiento, que estábamos trabajando varios días sin descanso desde las 7 de la mañana sin saber la hora a la que terminaríamos, ahí me costaba más trabajo llevar el ritmo de entrenamiento.

Sin embargo, después de que se organizara un poco la cosa y empezaran a dar algún que otro día de descanso, cuando vuelvo por la tarde de trabajar según el cansancio o lo que me pida el cuerpo intento hacer algún circuito de fuerza de tren inferior, algo de cardio en zonas cerradas e intento hacer el entrenamiento que mejor me venga para mantener la forma física.

¿Hace cuanto que no coge un stick?



La última vez que estuve entrenando sería en febrero o marzo cuando empezó el confinamiento. Tengo uno por aquí que de vez en cuando cojo la bola y me pongo a hacer ejercicios de técnica para no perder el toque o desestresarme de alguna manera.

¿Como se entretiene en casa? ¿Alguna serie o libro que recomiende?

La televisión la tengo totalmente abandonada. Ahora está todo el mundo con Netflix, las series, las películas… pero yo cuando llego por la noche intento hacer algo de deporte si me da tiempo, me pego una ducha, ceno, y me pongo a hablar con la familia o amigos. Intento invertir mi tiempo en eso, en estar en contacto con familia y amigos. Los días de descanso hago un poco de deporte, descanso o veo alguna película en todo caso, pero estoy mayormente con las videollamadas.

O sea, que no es del club de los que han aprendido a cocinar o descubierto nuevos hobbies.

No, no. Además, yo el tema de cocinar hace ya varios años que tuve que aprender a hacerlo.

¿Qué es lo primero que hará cuando todo esto termine?

Lo primero que voy a hacer va a ser bajar a Cádiz a ver a la familia. Esperaré un poco porque yo estoy expuesto diariamente al virus y aguantaré unos días para asegurarme que no lo tengo, porque claro, no sabemos muy bien quién lo tiene y quién no con tanta gente asintomática. En el momento que pase mi cuarentena viajaré a Cádiz para ver a mi familia y amigos y disfrutar con ellos, que llevo bastante tiempo sin verlos.

¿Un mensaje para la población?

Lo que le suelo decir a la gente es que tenga paciencia porque esto es algo que nos ha pillado de nuevo a todos. Va a ser muy complicado erradicarlo porque no hay de momento vacuna y la única manera que tenemos de que todo vaya a mejor y que la cosa se recupere es siendo pacientes, siguiendo los protocolos de seguridad y que todo el mundo de manera individual se cuide por ellos y por el resto. Estoy seguro de que si seguimos cumpliendo con lo que sabemos hasta ahora volveremos pronto a la normalidad y a disfrutar de lo que nos gusta sin miedo.