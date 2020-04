Vettel 'raja' sobre la posibilidad de correr sin público: "A nadie le gusta competir frente a tribunas vacías"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ha reconocido que "es una decisión difícil" dictaminar cuándo comenzará el Mundial de Fórmula 1 y ha subrayado que "a nadie le gusta competir frente a tribunas vacías", ya que está barajando la opción de correr a puerta cerrada, al tiempo que ha mostrado su confianza en renovar con la 'Scuderia'.

En este momento, y a pesar de que el Gran Premio de Francia que se disputa a finales de junio aún no ha sido suspendido, cobra fuerza la opción de que el Mundial comience el 5 de julio con el Gran Premio de Austria, que se disputaría a puerta cerrada.

"Es una decisión difícil. Por un lado, tienes la salud del deporte si lo miras desde un aspecto comercial. Por otro lado, tienes la seguridad de las personas y los trabajadores dentro del 'paddock' y por supuesto de los aficionados, que son lo más importante. A nadie le gusta competir frente a tribunas vacías, es un poco extraño", explicó Vettel en una videoconferencia con prensa internacional.

El alemán dijo que lo que "a todos gustaría es volver a la normalidad". "No solo por la Fórmula 1, sino por el bien de todos y del mundo entero, pero la mejor receta será ser paciente. Es doloroso porque quiero volver al coche y siendo egoísta quiero correr, pero hay muchas personas a las que les gustaría muchas cosas en este momento", se resignó.

En cuanto a su futuro personal, Vettel, cuyo contrato con Ferrari expira a finales de este año, reconoció que hay "una gran posibilidad" de que tenga que "tomar una decisión antes de que se dispute la primera carrera" del campeonato.

Sebastian vettel 3 de julio de 19875, Hesse, Alemania 6ª temporada en Ferrari (desde 2015)

"Cualquiera que sea el trato, será uno con el que estemos cómodos las dos partes. En términos de duración no lo sé. Normalmente, los contratos que he tenido en el pasado fueron acuerdos de tres años. Sé que soy uno de los pilotos con más experiencia en la Fórmula 1, pero no soy el más veterano y no creo que haya un límite de edad en este sentido", valoró el tetracampeón mundial, que sigue negociando un posible recorte salarial con Ferrari por el coronavirus.