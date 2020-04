¿Por qué no deberías hacer abdominales en la cama?

Hacer abdominales es uno de los ejercicios más típicos que se pueden hacer en una rutina de ejercicios. Son muchos ejercicios que se pueden emplear para trabajar los abdominales, cada uno de los cuales estará dedicado a una zona más concreta de estos (parte superior, parte inferior, oblicuos...).

Hacer ejercicios para trabajar los abdominales es muy recomendable, ya que con la quema de calorías y la eliminación de la grasa de esa zona, se consigue tener un torso más tonificado y estilizado. Sin embargo, es importante realizar bien la técnica para evitar lesiones y dolores de espalda y cuello.

¿Por qué no hay que hacerlos en la cama?

Para tratar de que los ejercicios de abdominales se realicen de forma correcta y evitar con ello lesiones o dolores que pueden producirse en la espalda y el cuello, es necesario seguir una serie de recomendaciones, sobre todo, aquellas personas que estén empezando y no tengan aún cogida la técnica correcta o no la ejecuten bien por falta de fuerza que les hace cometer errores.

Para evitar estos errores, hay que tratar de no forzar el cuello al subir, mantener la zona lumbar bien apoyada al suelo y no forzar a subir demasiado. Otra de las recomendaciones a tener muy en cuenta para quienes hagan los abdominales desde casa es no hacerlos en la cama, tal y como recomienda Bienestar Fitness.

La razón de esto está en que la cama no es una superficie dura y el colchón, por muy duro que sea, se hunde con la fuerza del cuerpo para adaptarse a este mientras dormimos. De este modo, al tumbarnos en la cama a hacer los ejercicios de abdominales, la cama se va a hundir y va a impedir que la posición de la espalda, el cuello y las piernas sea la adecuada.

Esta mala posición puede producir lesiones y daños, por lo que lo mejor a la hora de hacer abdominales es tumbarse sobre una superficie dura como, por ejemplo, sobre una esterilla colocada en el suelo.