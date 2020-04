Un epidemiólogo advierte que no podrá haber público en los campos de fútbol en los próximos 18 meses

El regreso del fútbol está en el aire, pero sin duda está más cerca que sea a puerta cerrada que con público. Todas las recomendaciones apuntan a que la vuelta a una cierta normalidad se haga por fases, y la primera en el mundo del deporte será con limitaciones de acceso de los aficionados para evitar aglomeraciones.

Cuándo se producirá eso, es un misterio. Desde Italia afirmaban que las competiciones no se reanudarían con espectadores hasta que no hubiera una vacuna del coronavirus. Es una predicción muy laxa, dado que a día de hoy la existencia de un método de inmunización no existe y esta en fase de desarrollo.

Algunos epidemiólogos apuntan a que habrá que esperar, al menos, un año y medio. Es el caso de Zach Binne, de la Universidad de Emory (Atlanta, Estados Unidos), que sitúa la fecha de reapertura al público en no menos de 18 meses.

"La gente necesita entender que, epidemiológicamente hablando, cada persona que sumas añade riesgo. Si hay cinco personas es más peligroso que si hay dos, diez es más peligroso que cinco; 500, más que diez... 60.000 es muy, muy peligroso", explica. "Como científico odio decir que estoy al 100% seguro de algo, pero estoy más cerca del 100% que nunca de que no podemos volver a llenar los estadios hasta que tengamos una vacuna. Punto", señala en 'The Times'.

En este sentido, incluso los hay que apuntan que incluso esos 18 meses son una predicción optimista. "La logística de inmunizar a 68 millones de personas (aproximadamente la población del Reino Unido) es compleja, por lo que abrir los estadios llegaría cuando la inmunidad de la población hacia el coronavirus haya alcanzado el 60%", apunta el inmunólogo Karol Sikora.