Cuando los futbolistas tienen que entrenarse en casa por el coronavirus: lo importante es la disciplina

Mientras el Consejo Superior de Deportes trabaja en un protocolo sanitario para el retorno a los entrenamientos de los deportistas, a estos les toca ejercitarse en solitario en sus domicilios en espera de que se les permita la vuelta al trabajo. Caso particular es de los futbolistas, que se protegen del coronavirus en situación de privilegio. Casas de gran tamaño, mansiones en muchos casos de las que presumen en redes sociales, para la grandísima mayoría de ellos en esas condiciones es más sencillo poder mantener la forma física durante el confinamiento en espera de la vuelta al trabajo.

"Los futbolistas profesionales pueden hacer la preparación física casi igual en sus casas. Son gente que tienen gimnasios completos. Si no tienen espacio para correr, sí tienen una cinta o una bici estática. El trabajo cardiovascular a nivel aeróbico y anaeróbico lo pueden hacer, el trabajo de fuerza, de equilibrio, etc, lo pueden hacer sin problema", explica José Pablo Rodríguez ‘Viti’, preparador físico de ‘Personal Running’ a 20minutos.

Si hay un pequeño problema, el trabajo meramente futbolístico. "Lo que no pueden hacer es el trabajo específico, ahí es donde se van a ver perjudicados. Con tanto tiempo sin hacer un trabajo técnico y táctico, eso es lo que más van a perder".

La clave está en la disciplina personal de cada futbolista. "El que sea disciplinado, el típico Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos que son portentos físicos y se les ve que entrenar una barbaridad, no va a perder forma física porque va a seguir entrenando igual. Pero si pillas el típico jugador que no le gusta entrenar, pues a lo mejor sí que pierde forma física, porque lo que le estás mandando no lo está haciendo», explica Viti, que añade que la alimentación es otra de las claves. "Ya no es solo la actividad física que hagas, si no cuidas la alimentación como cuando estás concentrado con el equipo, si estás en casa comiendo cualquier cosa pues puedes coger peso. Si vuelves con tres kilos más, se nota".

Si no cuidas la alimentación como cuando estás concentrado, si casa comes cualquier cosa, puedes coger peso

Un buen ejemplo de ello es Eden Hazard, que esta misma semana bromeaba al respecto. "Intento no comer mucho, intento no ir mucho a por bollos", dijo el belga, que ya en verano llegó pasado de peso, como él mismo reconoció. "Cuando vuelva le pasará como en verano, volverá con kilos de más. No por el hecho de que esté o no en casa, sino porque lo que tiene que hacer en casa, no lo hará bien por él mismo. Con la gente que tiene detrás y los entrenamientos que les mandan, deberían mantener la forma sin problema", recalca el preparador físico.

La pretemporada que tendrán que hacer los futbolistas antes de volver a la competición es uno de los puntos de fricción entre LaLiga, que hablaba de 15 días, y la Federación que estima que deben ser entre tres y cuatro semanas. "Tienen que reagruparse, volver a hacer trabajo táctico, de balón, de equipo. Dos semanas de pretemporada se me queda corto, probablemente tendrán que hacer tres o cuatro semanas", explica José Pablo.

Si la vuelta es precipitada, puede haber riesgo de lesión, el trabajo que se hace en casa no es específico

Porque las probabilidades de una lesión en caso de una vuelta precipitada es evidente. "Puede haber riesgo de lesión, el trabajo que haces en casa no es trabajo específico que haces en un campo. En casa no puedes hacer probablemente un trabajo tan de esprints continuados, cambios de ritmo con balón. Aunque algunos tengan mansiones, no todo el mundo va a tener una extensión de 20x20 metros. A lo mejor tienes un jardincito pero no puedes hacer algunas cosas. Hay que hacer una pretemporada de trabajo más específico, si no lo haces, tienes más riesgo de lesión", finaliza Viti.