Rousaud: "Estamos ante un caso clarísimo de corrupción en el Barça"

El exvicepresidente del FC BarcelonaEmili Rousaud ha asegurado que hay un "caso clarísimo de corrupción" en el club blaugrana por el 'Barçagate', el caso del control y acusaciones en las redes sociales por parte de empresas contratadas por la entidad, al haberse dividido facturas para evadir el control de la Junta Directiva de la que dimitió.

"El comité de adjudicaciones, del que era miembro, vela por unos contratos lícitos y a precios de mercado. Cuando de forma intencionada se fragmenta un contrato para evadir esos controles, estamos ante un caso clarísimo de corrupción", denunció en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER.

El exdirectivo blaugrana añadió que hay una serie de hechos "absolutamente demostrados" que son conductas irregulares que se pueden "tipificar perfectamente como corrupción". "Destaca el hecho de dividir contratos entre compañías vinculadas a fin de evadir controles internos del club", reiteró.

Rousaud cree que el presidente, Josep Maria Bartomeu, era conocedor del caso antes que él y varios vocales de la Junta Directiva, pero no sabe desde cuándo sabía estos hechos. "Bartomeu lo sabía porque en cuanto sale este tema empieza a profundizar en este asunto. No tengo duda de que al menos era conocedor del tema, no sé si en el momento inicial o más adelante", apuntó.

"Los miembros de la Junta conocemos el tema a través de la prensa, cuando se destapa el escándalo y se empiezan a pedir explicaciones dentro del club. Empiezas a tirar del hilo y a desmontar el ovillo. Estando dentro del club esto lo he denunciado y es el motivo por el que no formo parte de la Junta Directiva", reconoció.

El que iba a ser 'delfín' de Bartomeu en las futuras elecciones, ahora defenestrado como otros cinco miembros de la Junta que también dimitieron, reiteró que tiene una obligación moral y legal de denunciar cosas que pueden ser "motivo de delito".

"Los contratos están ligados porque son idénticos, solo cambia el nombre de la empresa. No hay duda de que las cinco empresas están vinculadas, una de ellas está domiciliada en un paraíso fiscal y es imposible saber quién está detrás. Pero hay indicios de una aplastante solidez, no hay ninguna duda", apostilló, dejando claro que no solo I3 Ventures está dentro de este 'Barçagate'.

Por otro lado, Rousaud opina que Bartomeu agotará su mandato, que no dimitirá ni convocará elecciones anticipadas. "Es una persona muy resiliente, tiene una capacidad de aguantar la presión realmente notable y está decidido a acabar su contrato, así que no me extrañaría que lo acabara. Otra cosa es que eso sea lo más conveniente para los intereses del club", opinó.

Sí tiene claro que la querella que le interpondrá el club no tiene fundamento jurídico, ya que no ha denunciado a nadie en particular como posible culpable de este caso. "No estoy diciendo que sean ni unos ni otros. Quien puede es la cúpula, pero eso requiere una investigación. Yo no acuso a nadie, no sé quién ha hecho qué. Me parece poco decente que el club pretenda instar una querella contra mí cuando no he hecho una acusación contra nadie en concreto", defendió.