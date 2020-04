Raikkonen presume de casa durante el confinamiento: "Es tan grande que incluso hago motocross"

Kimi Raikkonen es uno de los personajes más peculiares de la parrilla de la Fórmula 1, y por qué no, también del deporte en general. Es uno de esos con apariencia fría y calculadora que parece ajeno a todo lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, demostró todo lo contrario durante los inicios de la pandemia cuando fue de los más críticos y de los primeros en abandonar el GP de Australia, hasta antes de su suspensión oficial.

Ahora, en una entrevista concedida a AutoHebdo ha vuelto a sacar su 'Kimi' interior y dejó unas declaraciones marca de la casa. Hablando sobre cómo está llevando su confinamiento, admitió no tener problemas para entrenar y apañarse muy bien en casa. "He creado un pequeño gimnasio y tenemos suficiente espacio para poder entrenar fuera de la casa. De hecho, la finca es tan grande que incluso puedo hacer motocross", confesaba.

Eso sí, el piloto de Alfa Romeo se ha mostrado preocupado por el desarrollo y las consecuencias que está trayendo la pandemia. "Ha sido un despertar brutal para todos, no sólo para el pequeño mundo de la F1. Lo que tiene que pasar, simplemente pasa. Ahora el objetivo es la salud y cuando todo pase ya habrá tiempo para hacerse preguntas y pedir respuestas".

Raikkonen también admitió intentar no estar muy pendiente de las noticias pese a la situación. "No veo mucho las noticias en televisión y no leo el periódico con demasiada frecuencia. Me mantengo al día con mi móvil, pero no estoy obsesionado".

Son precisamente sus hijos los que no le permiten estar tan "obsesionado" con las últimas horas. "Aunque tuviera la necesidad de averiguar más no podría porque los niños me mantienen ocupado. Ser padre es un trabajo a tiempo completo", admitió.