Benjamin Aidoo, el portador de ataúdes más viral, se declara fan del Barça: "Me gustan Messi y Bartomeu"

Son sin duda alguna el meme de moda y sus vídeos inundan las redes sociales en las últimas semanas. El programa Que Thi Jugues de RAC1 ha entrevistado a Benjamin Aidoo, líder de los famosos portadores de ataúdes ghaneses y una 'celebridad' desconocida para todos, y se ha declarado gran fan del Barça y de Messi.

"Mi jugador preferido es Messi, me encanta. Me gusta su forma de jugar y los goles que marca, y además no es egoísta, eso es muy importante", admitía Aidoo. "Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies".

"Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es", aseguraba Aidoo. "Teniendo a Messi el Barça ha ganado muchos títulos que sin él no habría ganado y no habría mejorado como lo ha hecho en los últimos años", incidía.

También tuvo palabras de admiración para una de las figuras del club más cuestionadas en los últimos días, Josep María Bartomeu, al que admitió que le gustaría conocer. "Creo que ha contribuido a hacer del Barça un gran equipo, dominador de La Liga y otras competiciones. Creo que es buen presidente, de verdad lo creo. Él ha hecho grande al Barça por encima de otros equipos", señaló.

"Bailamos porque queremos que la gente sepa que no tenemos que llorar por la muerte"

En un marco fuera de lo deportivo, contó también el significado de su trabajo y la importancia en Ghana, su país de origen y desveló que "odia que la gente llore cuando él hace su trabajo", algo que le pone "muy triste".

"Mi opinión es que debemos celebrar la muerte. Cuando una persona nos deja tenemos que recordar lo que ha hecho en su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, sabes lo que hecho por ti. De alguna forma tienes que agradecerle que en parte eres como eres gracias a esa persona", comentaba. "Bailamos porque queremos que la gente se de cuenta de que no tenemos que llorar con la muerte, debemos sentirnos felices por esa persona".