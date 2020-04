Nairo Quintana critica el documental del Movistar Team: "Recordar malos momentos no me gusta"

Uno de los mejores contenidos deportivos que se pueden ver actualmente en las plataformas audiovisuales es 'El día menos pensado'. Se trata de una serie documental sobre el Movistar Team y su convulsa temporada 2019, que se puede ver en Netflix y en Movistar+.

La gran diferencia entre esta y otras series similares es que aquí no se tapan las polémicas ni tensiones entre los miembros del equipo, algo sorprendente habida cuenta de que tiene el permiso y la connivencia del mismo.

Uno de los protagonistas es Nairo Quintana. El colombiano y su relación con el español Mikel Landa copan buena parte de varios episodios, entre otras polémicas. El de Boyacá, que dejó el Movistar este año, admite que no está conforme con lo que le han contado sobre la serie, ya que él aún no la ha visto.

"No la he visto, pero he escuchado muchos comentarios. Solamente les puedo decir lo que viví durante las grabaciones porque no lo he visto. Hay cosas que me han gustado, otras que no me han gustado. Y a veces recordar malos momentos no me gusta", afirmó en un directo en instagram con la cuenta 'Gran Fondo'.

Ahora que ya ha pasado una semana del estreno de #ElDíaMenosPensado en @NetflixES, ¿qué os ha parecido? ¿Qué destacaríais? Os leemos 👀👇 (Ep. 2 en @vamos, hoy a las 21.30)



It's been a week since we unveiled #TheLeastExpectedDay on @Netflix. Let us know your thoughts below! ⬇️ pic.twitter.com/rh7ZwhiVMz — Movistar Team (@Movistar_Team) April 5, 2020

Quintana fue muy criticado por un sector de la afición al ciclismo. Al ser el referente de la escuadra, el resto de corredores se debían a su disciplina, si bien él no devolvía los ataques cuando eran necesarios. Las tácticas conservadoras del colombiano y su falta de agresividad en algunas etapas de las grandes vueltas de 2019 generaron un gran malestar entre sus compañeros, incluidos Alejandro Valverde y el propio Landa, que hoy es miembro del Bahrain Mérida.