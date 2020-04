Juanma Castaño y José Ramón de la Morena se unen en un programa histórico para luchar contra el coronavirus

El coronavirus está desatando una ola de solidaridad y unión que habla mucho y muy bien de la sociedad española. Las rivalidades se han quedado atrás, y el último ejemplo llega desde la siempre enconada enemistad mediática (que no personal) en la radio noctura española.

Este miércoles a partir de las 23:30h se producirá una noche histórica en los diales españoles. Para ayudar a recaudar fondos para la campaña "Nuestra mejor victoria" que promueven Rafa Nadal y Pau Gasol, los programas estrella de la Cadena Cope, 'El Partidazo', y de Onda Cero, 'El Transistor', se emitirán juntos en una inédita fusión.

Juanma Castaño y José Ramón de la Morena volverán a compartir micrófono, después de varios años desde que ambos dejaron la Cadena SER, emisora que no participa en este 'crossover' solidario. No participará 'El Larguero', programa que presentó De la Morena durante más de dos décadas y que ahora dirige Manu Carreño, que además fue compañero de Castaño en Cuatro y con el que ya no tiene buena relación.

Además de esta fusión en sí, 'El Partidazo en el Transistor' tendrá un cartel de invitados de lujo, encabezados por los propios Nadal y Gasol a los que se unirán Fernando Alonso, Iker Casillas y Carolina Marín.