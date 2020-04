Briatore: "Ferrari tenía celos de Alonso"

Fernando Alonso aún es muy querido por los tifosi italianos de Ferrari, pero en la Scuderia no tuvo tantos aliados. Su paso por allí fue convulso, en parte por su carácter a la hora de afrontar la pésima gestión que hicieron en su lucha con Sebastian Vettel por los campeonatos. Para Flavio Briatore, sin embargo, se debe al propio carácter de la escuadra de Maranello.

"Fernando era el que marcaba la diferencia, no el coche. Desafortunadamente, Montezemolo no quiso admitir que Ferrari se lo debía todo a Fernando. Al contrario, Ferrari tenía celos de Fernando y ese es siempre el problema de los pilotos en Ferrari. Tienes que hacer que el equipo se mueva, pero no puedes ser demasiado bueno en comparación con su coche. Tiene que haber equilibrio", reflexiona el exjefe de Benetton y Renault en 'F1-Insider'.

Briatore tuvo a su cargo a dos de los pilotos más exitosos de la historia, especialmente uno: Michael Schumacher. El alemán se lleva todos los elogios del directivo italiano, que le recuerda con cariño y respeto. "Estoy orgulloso de haber trabajado con los dos mejores pilotos de Fórmula 1 de su generación", afirma, antes de compararle directamente con Alonso. "Pensé que después de Michael no sería posible tener otro mejor, pero Fernando era al menos igual bueno. No tenía debilidades en la conducción, ninguna en absoluto", recuerda.

Si Schumacher o Alonso son el pasado, Briatore tiene claro quiénes pueden ser el futuro: Max Verstappen y Charles Leclerc. "Me recuerdan a Michael, Fernando o Senna. Son lo que la Fórmula 1 necesitaba. Aportan nueva energía al deporte. La Fórmula 1 necesita urgentemente nuevas estrellas", señala.