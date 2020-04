Vialli, que va ganando al cáncer en plena pandemia, pide "que no aceptemos nunca más recortes a la sanidad pública"

Gianluca Vialli continúa inmerso en la lucha contra el cáncer y, aunque es consciente de que le queda un largo camino por recorrer, tiene la satisfacción de ir ganando la batalla a la enfermedad.

Al mítico exdelantero, entrenador y actual miembro de la federación italiana le diagnosticaron un cáncer de páncreas hace dos años y aprovecha una entrevista a 'La Repubblica' para transmitir su evolución.

Vialli reconoció que "en diciembre terminé 17 meses de quimioterapia" y no escondió que ha vivido un infierno: "Ha sido un camino durísimo".

Eso sí, se alegró de que "las últimas pruebas no evidenciaron rastros de la enfermedad", por lo que "estoy feliz".

No obstante, el exfutbolista admite que "quiero decirlo en voz baja" porque sabe que la batalla continúa, pero reconoce que "mirarse al espejo y ver los pelos crecer, no tener que dibujarse las cejas... Puede parecer raro, pero esto me hace sentir afortunado".

Su situación, unida a la pandemia del coronavirus que azota al mundo, le han hecho valorar especialmente el trabajo de los médicos y los investigadores, por lo que hace una petición a las autoridades.

"Quisiera que la frase 'lo único que importa es la salud' se convirtiera en el centro de todo. Me encantaría que no aceptáramos nunca más recortes a la sanidad pública, que la seguridad de la gente fuera la prioridad", afirmó.