Carli Lloyd, encantada con el confinamiento: "Estoy entrenándome mejor que en toda mi carrera deportiva"

Los deportistas están intentando mantenerse en plena forma durante este confinamiento por el coronavirus, aunque a muchos les cuesta. Las tentaciones de quedarse en casa y mirar la despensa con ojos golosos está ahí, y se requiere de una gran disciplina para no caer en la displicencia.

Hay algunos que durante este parón no sólo no están mal, sino que lo están disfrutando dentro de lo que cabe. Es el caso de la futbolista estadounidense Carli Lloyd. La jugadora del Sky Blue FC se ha tomado muy en serio la cuarentena y afirma estar poniéndose físicamente mejor que nunca.

"Estoy entrenándome mejor que nunca en toda mi carrera deportiva. No hay nada que lamentar. No tengo nada en mi agenda. Literalmente voy a entrenar. Me estoy poniendo más en forma, más afinada y soy capaz de poner toda mi mente en esta tarea de entrenarme y ponerme mejor, y no me siento presionada", afirmó en una charla con jóvenes deportistas estadounidenses.

Lloyd, Balón de Oro en 2015 gracias a su excelsa actuación en el Mundial de Canadá, se ha tomado este parón como una oportunidad. "Estoy tratando de absorber cada segundo de este tiempo, porque no sé si alguna vez lo volveremos a tener, con suerte, nunca más, y solo trato de aprovecharlo al máximo", señaló.

El sueño de la NFL

Carli Lloyd protagonizó hace unos meses una curiosa iniciativa. Su potencia a la hora de disparar el balón la convirtieron en foco de algunos equipos de la NFL, la liga de fútbol americano, e incluso llegó a hacer una prueba con los Philadelphia Eagles.

Aunque es poco probable que dé el salto, a ella no le importaría. "¿Quién sabe? Ahora mismo me estoy centrando en el fútbol, pero siempre he sido una niña a la que le encantan los desafíos, y nunca retrocedo ante ninguno. Sé que con el entrenamiento adecuado, la técnica adecuada y alguien que me muestre cómo patear adecuadamente, puedo hacerlo", aseveró.