Luis Rubiales: "Me quedo con los muchos gestos de nobleza, generosidad y entrega que hemos visto en esta crisis"

Luis Rubiales (Las Palmas de Gran Canaria, 1977) pasa el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus en solitario, pero sin tiempo para el aburrimiento. La propagación del virus ha hecho mella en el deporte a escala mundial y el fútbol español no es una excepción, pues vive una situación complicada a la que sus rectores buscan soluciones, tal y como nos explica el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

¿Cómo está viviendo la cuarentena?

Estoy sólo en Madrid. Mis tres hijas están en Valencia con su madre y no sabes lo que las echo mucho de menos, aunque gracias a la tecnología puedo charlar con ellas y verlas cada día. En lo profesional, trabajando intensamente. Con muchas reuniones por videoconferencia y muchas llamadas. El fútbol no deja de ser un sector muy golpeado por la crisis y la RFEF está y estará siempre aportando trabajo y todo lo necesario para minimizar los efectos negativos de esta situación.

¿Qué piensa de las medidas para frenar la pandemia?

La RFEF fue de los primeros, pero hemos tardado en tomar esta decisión y no sólo de fútbol, me refiero a encerrarnos. Desde un primer momento vimos claro que las competiciones dependientes de la RFEF, como 2B, 3ª, el femenino, el fútbol sala..., debían suspenderse y así lo hicimos antes incluso de que se decretara el Estado de Alarma. Fue una decisión que algunos criticaron, pero nosotros lo tuvimos muy claro. Afortunadamente a esta decisión se sumó más tarde LaLiga. Nos sentimos responsabilizados a la hora de liderar que la vuelta del fútbol ha de hacerse cuando la salud lo permita. Correr más de la cuenta sería un error enorme.

¿Tienes algún caso cercano de coronavirus?

No, aunque tengo muchos amigos y conocidos que están sufriendo esta situación de manera directa. Les mando todo mi ánimo y mis condolencias a todos los afectados.

¿Todo lo que nos está pasando nos cambiará la forma de vivir en el futuro?

Deberíamos aprender. No me cabe la menor duda. Todas las crisis sirven para mejorar y sacar todo lo bueno que cada uno lleva en su interior. Ojalá ayude a evolucionar para construir un futuro más solidario y próspero.

¿Cómo se entretiene?

Lo cierto es que no paro de trabajar desde que me levanto hasta que me acuesto, aunque mi pasión es el fútbol y tengo la gran suerte de dedicarme profesionalmente a ello. Aún así, siempre quedan pequeños huecos que rellenar. Yo los estoy aprovechando para leer algunos libros que tenía pendientes. Me gustan las novelas históricas, también las series de televisión. Y como todos los españoles limpiando y ordenando. ¡Tengo la casa impecable!

¿Está entrenándose?

Hago ejercicio a diario. Varias tablas combinando estiramientos, flexiones y abdominales. Lo necesario para mantenerme un poco en forma.

¿Ha aprendido a hacer algo que no hacía antes como cocinar, hacer muebles, tejer, pintar, etc?

La cocina siempre ha sido una de mis aficiones favoritas. Aprendí de mis dos abuelas y de mis padres. Me entretiene y me relaja. Como sabe, soy padre y cocinar para mis hijas es algo que me encanta y que ahora echo de menos. Para mí, hago cosas más sencillas y rápidas de cocinar.

¿Entiende que los futbolistas quizás tengan que renunciar a parte del sueldo?

Lo que entiendo es que estamos viviendo una situación excepcional y todos, no solo los futbolistas, debemos aportar a la sociedad en general. No nos olvidemos que, de todo el fútbol español, sólo una pequeñísima minoría son los que tienen grandes salarios. Aun así, creo que hay otras soluciones que podrían suponer un menor coste. Me refiero a financiar las deudas, como hemos promovido en la Federación dando créditos a coste cero a los clubes de las categorías no profesionales.

¿Ustedes en la RFEF también tendrán que hacer un ERTE?

No nos lo planteamos. La situación financiera de la RFEF es buena gracias al trabajo de los últimos 20 meses. La RFEF es una institución muy bien dimensionada, saneada y que cumplirá con todos los compromisos que adquirió antes de la crisis del COVID-19. Todas las aportaciones a las que nos comprometimos con el fútbol modesto, femenino y sala se cumplirán, hasta el último céntimo. Y eso es en parte gracias a la excelente salud de la RFEF. Si con el tiempo, la economía se ve aún más perjudicada, nos tocará sufrir como a otras empresas, pero asumiremos la dificultad desde la federación, aunque afectase negativamente a nuestras cuentas, pero sin renunciar a seguir aportando soluciones a quienes más lo necesitan.

¿Tiene mucho tiempo libre? ¿A qué lo dedica fundamentalmente?

La verdad es que tengo muy poco tiempo libre. Me dedico a seguir las noticias que nos llegan, leer, escuchar música...

¿Recomiéndeme alguna serie que tenga que ver?

Para los nostálgicos de mi edad, recomendaría volver a ver Friends, El Príncipe de Bel-Air o Los Serrano.

¿Una película que he de ver en estos días?

Para los que estén en pareja recomendaría ”Memorias de África”, para los que estén en familia recomendaría ”Con Faldas y a lo loco” y para los que estén solos, como es mi caso, es un buen momento para ver cine español, a ser posible una comedia de los 80 ó los 90. Se hicieron películas magníficas en aquellas décadas. Si tengo que elegir alguna película más actual, me quedo con cualquiera de Antonio De La Torre. Me encanta cómo actúa, es un espectáculo.

¿Y un libro para leer?

Me gusta leer libros en papel y no tanto en una pantalla. Para mí es muy importante la liturgia de elegir un libro que se quiere disfrutar, me fijo mucho en la tapa, en la encuadernación, en todo lo estético, en que esté hecho con gusto y pensando en el lector porque cada obra es un regalo...y también me intereso, como no!!, en su contenido. Me gustan especialmente los libros históricos y de poesía. Soy un enamorado de la generación del 27, especialmente de mi paisano Lorca, pero también de Miguel Hernández... ambos son mis autores favoritos. La gente no suele conocer que, aunque coincidieron en muchas cosas, en vida, entre ellos no hubo una buena relación. Por eso creo que es un buen momento para leer “Antología Poética” de Miguel Hernández. Es una poesía que emociona como pocas y que deja ver cómo el comienzo de la relación entre ambos se basó en la admiración mutua, especialmente de Miguel Hernández que era el más joven. Desgraciadamente, con el tiempo la relación de estos dos grandes poetas de nuestra literatura se basó en el odio, la rabia e incluso llegó a la displicencia. Ahora que disponemos de algo más de tiempo, la recomendaría fervientemente.

De música ¿qué me recomienda?

Tengo gustos muy variados. Soy muy de Queen, George Michael y Guns & Roses. Pero a la vez muy de Joan Manuel Serrat, La Unión o los Rodríguez. Soy de Camarón y Mercé, de Pavarotti y Plácido Domingo. Me gusta todo tipo de música y siempre hay una canción para cada momento.

¿Qué es lo que más le ha conmovido de la crisis sanitaria?

La solidaridad de la gente. España es un gran país por muchas cosas, su cultura, arte, monumentos, gastronomía y por su gran diversidad a todos los niveles, por muchas cosas. Pero lo mejor de España son los españoles. Aunque hay excepciones, prefiero quedarme con los muchos gestos de nobleza, generosidad y entrega que hemos visto en esta crisis.

Por cierto, con lo que está pasando, ¿puede que dé usted el primer paso para firmar la paz con Tebas y dejar a un lado las ‘guerras’?

No soy de guerras. Quién me conoce, lo sabe. Eso sí, defiendo mis ideas con firmeza. Hemos tendido muchas veces la mano a LaLiga, pero para que haya entendimiento debe haber voluntad, buena voluntad. Yo la tengo.

¿Usted también sale a los balcones para aplaudir? ¿Canta el Resistiré?

Sí, salgo a aplaudir cada día. Nuestros sanitarios y en general todos los servicios públicos y privados implicados se lo merecen. Cada persona que aporta su colaboración merece el aplauso de toda España. Lo de cantar ya es otra cosa... No se me da muy bien, la verdad. En confianza, soy un desastre.

Una curiosidad, ¿Cuántos rollos de papel higiénico tiene en casa? ¿Algún reto ha hecho usted?

Los normales, creo que hace unos días compré un paquete de 8 ó 10 rollos. Como reto que hemos compartido varios amigos me gustaría terminar el encierro sin coger ni un solo kilo.

¿Qué es lo que más está echando de menos?

Mi familia. Tanto a mis hijas como a mis padres, que viven en Granada o a mi hermana y mis sobrinos. A todos los echo muchísimo de menos. También al resto de mi familia y a mis amigos, los del fútbol y a los de mi pueblo de Motril.

¿Qué será lo primero que haga cuando recobremos la libertad?

Si es día de diario, iré a trabajar a la federación y si es fin de semana, cogeré el coche para recoger a mis hijas y abrazarlas.

¿Algún mensaje para la sociedad española en estos duros momentos que vivimos?

Pues un mensaje de compromiso, de fe y esperanza. La sociedad española está acostumbrada a superar todas las circunstancias adversas que a lo largo de nuestra historia se nos han presentado. Juntos lo superaremos y estoy convencido que esta difícil situación nos hará más fuertes a todos.