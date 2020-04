Hazard: "Procuro no ir mucho a la despensa a por bollos"

Eden Hazard concedió una entrevista hace unos días a la cadena belga RTBF de la que se ha hecho eco este domingo el diario Marca y en la que el jugador del Real Madrid relata cómo está pasando el confinamiento junto a su familia en la capital española.

"Hace bueno y nosotros tenemos un jardín y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante en el jardín y los niños siguen el colegio por internet", explica.

En cuanto a cómo ejerce de entrenador de sus hijos, Hazard, que aún se recupera de una lesión cuenta que no puede estar al 100%: "No puedo enseñarles mucho porque como quien dice voy con una pierna y media", comenta.

Una de las cosas divertidas de la entrevista es la correspondiente a los hábitos alimenticios. Una de las críticas más populares en redes sociales sobre el belga es el aparente sobrepeso con el que llegó al Real Madrid, una creencia de la que él siempre se ha reído, afirmando, incluso, que su comida favorita son las hamburguesas. El jugador habla así de la dieta en confinamiento: "Para mí también es complicado. Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil", dijo, entre risas.