Dura respuesta de Rousaud al Barcelona: "Tengo claro que es una amenaza"

Emili Rousaud respondió sin pelos en la lengua al comunicado del FC Barcelona en el que se desmiente las duras declaraciones del ya exvicepresidente del club azulgrana. Rousaud provocó un terremoto en el Barça al afirmar que "alguien ha metido mano en la caja" y volvió a mostrarse igual de contundente tras el escrito del club en el que se niegan dichas acusaciones.

El empresario considera que “una reserva de acciones legales no quiere decir nada. Tengo claro que es una amenaza”, afirmó en ‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio.

Además, se reafirmó en sus declaraciones porque “lo que dije es una opinión fundamentada. Tengo elementos probatorios” y explicó que “esta amenaza no tiene consistencia y no se llevará a cabo”.

Rousaud no teme las represalias, ya que "si los servicios jurídicos lo verifican verán que no hay ninguna base para una querella. Si alguien plantea una querella no me molestaría porque sería una manera de poder revisar este caso y todas sus pruebas” y apuntó que “una querella es gratuita. Por mi parte, si lo quieren hacer, adelante”.

Sobre el escándalo de las páginas web que difamaban a personas contrarias a Bartomeu, entre las que se encontraban Leo Messi y otros jugadores y exjugadores culés, explicó que “cuando me refiero a pruebas, quiero decir que hay elementos probatorios de que mis opiniones son fundamentadas. No es el momento de explicarlos pero los hay, los tengo”, aunque recordó que “no es una advertencia” y que “no estoy difamando a nadie, estoy diciendo que aquí se ha pagado un importe excesivo y se está pagando un sobre precio”.