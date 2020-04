Kroos culpa a una mala traducción la interpretación negativa de su reticencia a bajarse el sueldo

Toni Kroos explicó en el podcast SWR Sport que prefería cobrar todo su sueldo y hacer las donaciones que cada uno estimase oportuno para combatir el coronavirus. Así se tradujo y, en opinión del alemán, no fue correcto.

En twitter, el germano salió al paso debido a las críticas recibidas. Desde insolidario, rácano y tacaño, el centrocampista recibio insultos de todo tipo, a lo que después respondió una vez confirmado que tanto él como sus compañeros habían aceptado una rebaja de entre el 10 y el 20% de sueldo para evitar un ERTE entre los empleados del Real Madrid.

"Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis,es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy", escribió en castellano para evitar nuevas malas interpretaciones.