Sergio Canales: "Admiro a esos héroes anónimos que se la juegan cada día"

El Betis y sus jugadores están siendo noticia durante el confinamiento por dar ejemplo durante la crisis del coronavirus y, entre ellos, destaca la figura de Sergio Canales (Santander, 1991).

El centrocampista es una de las estrellas del equipo dentro del verde pero también está siendo una de las referencias fuera del terreno de juego... y no solo por su enorme actividad en las redes sociales.

Es uno de los muchos futbolistas que más se están volcando en la lucha contra el COVID-19, a través de diferentes iniciativas solidarias, y comparte un rato de su periodo de confinamiento con 20minutos para transmitir cómo ve la situación general en España.

¿Hemos tardado mucho en tomar la decisión?

Sí, porque estábamos viendo lo que estaba pasando y nos retrasamos bastante. También es cierto que a toro pasado es mucho más fácil. Decimos que se suspendió tarde una vez visto todo lo que ha ocurrido, pero igual en el momento en el que se suspendió nadie pensaba que se podía llegar a la situación que estamos viviendo.

¿Es partidario de que termine LaLiga o de dejarla como está?

Ahora mismo el fútbol no es importante, pero, si dentro de las medidas que decreten las autoridades es posible que terminemos la temporada, creo que sería importante que la termináramos para dar un carpetazo final y, así, poder mirar a la próxima temporada de otra manera diferente. Hay que hacer todo lo posible, siempre que sea seguro para todos, y, como dicen algunos de mis compañeros, si nos tenemos que quedar sin vacaciones, pues nos quedamos sin vacaciones porque sería muy importante acabar la temporada.

¿Entiende que os llegue un ERTE? Ustedes fueron de los primeros en bajarse el sueldo, ¿no?

Nosotros nos movimos rápido y con la bajada de nuestros sueldos hemos podido evitar de momento el ERTE. Claro que lo entendemos y, además, en el Betis hay muchos trabajadores cuyas familias dependen de sus sueldos. Por eso lo hicimos.

Pero, ¿entiende que clubes tan grandes como el Barça, en apenas quince días ya tengan un ERTE?

No. Pero el fútbol y muchos de sus clubes viven al día y en cuanto les falla alguna cosa lo pasan fatal... y el Barça debe de ser uno de ellos. No entro en esas cuestiones pero las comprendo.

Los jugadores del Betis, encabezados por usted, están recaudando dinero para ayudar a los más necesitados a través de una cuenta y de la Compañía Hijas de la Caridad, ¿verdad?

Sí. Fue algo que se nos ocurrió en el vestuario y nos pusimos manos a la obra. La verdad es que todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Además, llamé al Valencia y a la Real Sociedad a través de Dani Parejo y de Illarra y todos están colaborando. Entrando en www.gofunde.com/f/estaligalaganamostodos y puedes colaborar también. Gracias.

Toda la plantilla del @RealBetis queremos poner en marcha la iniciativa #CoronaVida junto a la Compañía Hijas de la Caridad para ayudar a las personas más necesitadas en Andalucía:



👉 Donar es muy sencillo: entra en https://t.co/fcDCPEqBBt y haz tu donativo en #CoronaVida. pic.twitter.com/1HLetHKSPs — Sergio Canales (@SergioCanales) March 19, 2020

¿Tiene algún caso cercano de coronavirus?

Por suerte, de momento no. Pero fíjate la cantidad de gente que se nos está yendo. Es una pena. Como te dije, tengo muchos familiares que trabajan en hospitales, todos mis primos y primas carnales, son sanitarios y estamos muy preocupados por ellos porque se la están jugando por nosotros. Pero gracias a Dios de momento nadie tan cercano está contagiado ni ha fallecido. Se merecen un gran homenaje de todos los españoles.

¿Ha aprendido a hacer algo que no hacía antes, como cocinar, hacer muebles, tejer, pintar, tocar la guitarra, etc?

No. No soy manitas y no se tocar la guitarra. Tengo tareas de la casa, como barrer, fregar o pasar la aspiradora. Ahora toca repartirnos las tareas de casa y en eso estamos. Además, con los niños ya tenemos bastante entretenimiento como para ponerme a pintar (se parte de risa).

¿Ha llorado por pena o por emoción durante estos días al salir a la ventana a aplaudir o al cantar el 'Resistiré'?

Casi he llorado. Salimos cada día a aplaudir y la niña es la que nos saca una sonrisa porque participa mucho en los aplausos. Es muy emocionante ver la respuesta de los ciudadanos. No canto el ‘Resistiré’ pero me impresiona ver los vídeos virales de los españoles aplaudiendo y cantando.

Sevilla sin Semana Santa debe de ser una sensación aún más extraña...

No te lo imaginas… Veo fotos de ahora y del año pasado y es impresionante. Sevilla en esta semana debería estar abarrotada. El año pasado estuvimos viendo muchas hermandades y muchos pasos y casi no nos podíamos mover. Los sevillanos sin duda alguna son gente obediente y de los que más se están quedando en su casa.

¿A qué dedica el muchísimo tiempo libre?

Pues en cuanto acostamos a los niños, aprovechamos para charlar, leer, ver alguna serie de televisión o dormir.

¿Alguna serie que tengamos que ver?

Ahora estoy viendo con mi mujer 'La Casa de Papel', aunque yo soy más de los 'Peaky Blinders'.

¿Un libro?

'Open', sobre la impresionante la vida de André Agassi. También me está gustando 'El tatuador Auschwitz'.

¿Una película?

Toda la trilogía de Batman y te recomiendo especialmente 'Un ciudadano ejemplar'.

¿Y de música qué recomienda?

Bueno soy muy de 'hip-hop' aunque me gusta todo tipo de géneros. Para entrenar me pongo unas canciones y luego otras para estar… Ahora con la niña suena mucha sevillana en casa, porque está aprendiendo.

¿Y usted?

¿Yo? No, no, no… Soy de muy poco ritmo. Lo de bailar no es lo mío... si acaso toco las palmas (entre carcajadas) y tampoco se me da bien.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido de toda esta situación?

Pues que somos muy vulnerables. Que debemos estar más unidos que antes y que no debemos creer que lo controlamos todo. Fíjate que hace quince años mis amigos y yo pensábamos que en el año 2020 veríamos volar los coches y resulta que no les vemos ni rodar por la carretera porque estamos todos encerrados en casa.

¿Qué es lo que más le ha conmovido en positivo?

La unión de la gente. El respeto que la mayoría le estamos teniendo a todo lo que nos está pasando. Es impresionante. Me tienen admirado todas esas personas que se están entregando por nosotros. Esos héroes anónimos que se la juegan cada día y no me refiero sólo a los sanitarios o a los médicos. Es mucha la gente que trabaja para que nosotros sigamos estando en casa sin peligro. Eso me tiene alucinado.

Una curiosidad, ¿cuántos rollos de papel higiénico tiene en casa?

Lo normal. No hemos sido de los que hemos comprado muchos rollos y sí he hecho algún reto: el de los toques y uno de meter en la canasta, pero tampoco mucho más.

Si antes del confinamiento, y usted me conoce y me ha aguantado mucho, le dicen que elijas, quedarte encerrado con Iñaki Cano o con un ‘sevillista’, ¿qué haría?

Conociéndote, me quedo contigo antes que con un 'sevillista' (a carcajada limpia).

¿Qué es lo que más está echando de menos?

Las cosas más sencillas. Nosotros, mi mujer y yo, somos muy de pasear por Sevilla, ir de tapas, ver la ciudad y ver a la gente. Eso es algo que echo de menos. Caminar por la ciudad, que es preciosa y muy de pateársela entera. También a mis padres, que están en Santander y los añoro mucho. Tengo ganas de verles y de abrazarles.

¿Qué será lo primero que haga cuando recobremos la libertad?

Sacar a mi niña a un parque y subirla a un tobogán porque cada día me lo está pidiendo y no sabes lo que cuesta decirle que no. Cuando lo autoricen me iré inmediatamente con ella al parque hasta que se aburra. Y, después, iré a por mi hermano y mis padres para juntarnos con los amigos en una gran cena todos juntos.

¿Un mensaje positivo y de ánimo para la sociedad?

Gracias, gracias y mil veces gracias. Gracias a todos los que están cumpliendo con las órdenes de confinamiento. Gracias al equipo podremos salir de este coronavirus que nos tiene a todos encerrados. Creo que pronto estaremos en la calle porque estamos demostrando estar todos unidos por un futuro mucho mejor.