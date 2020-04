Mourinho pasa de la cuarentena y se lleva a tres futbolistas del Tottenham a entrenar a un parque

La orden es clara: todos los habitantes de Londres deben quedarse en casa para combatir el contagio del coronavirus. No hay excepciones. Pese a la situación en Reino Unido, no todos lo aceptan. Es el caso de Jose Mourinho, que no quiere que la cuarentena le pase factura a los suyos y se ha llevado a tres jugadores a entrenarse a un parque.

Los periódicos 'Daily Mail' y 'Standard' han cazado al técnico portugués participando en una improvisada sesión de trabajo junto a Davinson Sánchez, Sessegnon y Ndombele. Los cuatro han sido vistos y fotografiados corriendo juntos, sin respetar la distancia de seguridad de un metro y medio que exige el protocolo.

Rápidamente las redes sociales dieron cuenta de lo sucedido, y las críticas al vigente subcampeón de Europa no se han hecho esperar.

Spurs players train ground Hadley common pic.twitter.com/rWjBi596C6 — Mike (@Mikalisyid) April 7, 2020

El Tottenham está siendo noticia estos días en Inglaterra porque un grupo de fans han pedido a los dueños que no impongan un ERTE a sus trabajadores, sino que paguen ellos sus salarios para evitar la pérdida de trabajos.

Este incidente con Mourinho y los tres futbolistas puede traer consecuencias, ya que el protocolo viene dictado directamente por el Gobierno de la nación, cuyo Primer Ministro Boris Johnson se encuentra ingresado en la UCI por complicaciones derivadas de haber contraído el COVID-19.