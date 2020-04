¿Te atreves a seguir el reto de Jorge Lorenzo?

Sin todavía saber muy bien por qué, la cuarentena ha despertado la vena deportiva de miles de españoles. Gente que no sabía sujetar una mancuerna centra ahora sus esfuerzos en levantar una garrafa de cinco litros de agua tantas veces como dice un ‘youtuber’ en la pantalla del ordenador. Para ellos, pero también para los que realizaban actividad deportiva con más asiduidad, el piloto Jorge Lorenzo ha decidido impulsar un reto ‘fitness’ que, además, viene con premio. ¿Te atreves?

La iniciativa del expiloto de MotoGP tiene un doble objetivo, además de ayudar a pasar el confinamiento lo más animado posible, pretende ayudar a sus millones de seguidores a ponerse en forma de cara al verano. ¿Cómo? Muy sencillo. Lorenzo, promotor del #JLGETFITCHALLENGE, anima a que cada jueves los usuarios suban dos fotografías en un mismo post de Instagram.

A la izquierda, la foto del día que se inició el desafío, acompañándola de fecha y peso que marcaba la báscula. A la derecha, la fotografía más reciente, también con fecha y registro de kilos. Además, se debe etiquetar en la publicación al mallorquín (@jorgelorenzo99) y a un amigo que desees que quiera sumarse al reto.

El propio Lorenzo fue el primero en abrir la veda, mostrando la evolución propia y la de dos seguidores que decidieron sumarse a la iniciativa. Mientras que el expiloto fue capaz de rebajar su peso en 1,2 kg, sus fans hicieron lo propio en 1 y 1,8 kg, respectivamente.

"No hay que obsesionarse con bajar de peso pues lo importante es conseguir estar mejor y más saludable, no más delgado. Recordad que no soy un entrenador ni un nutricionista y por eso mis observaciones siempre son muy genéricas y basadas solo en mi experiencia como deportista en ambas materias. Si queréis y podéis profundizar sobre entrenamiento y nutrición deberíais dejaros aconsejar por profesionales, mi ‘misión’ tan solo consiste en motivar para que la gente haga algo de deporte en esta cuarentena, no quiero ser ni entrenador ni nutricionista", admite el deportista.

Todo este challenge, además, cuenta con un premio final. El usuario que más y mejores cambios haya experimentado durante la cuarentena, siempre bajo el criterio de Lorenzo, ganará un casco de moto réplica Lorenzo 2020.

