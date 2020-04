La golfista Paige Spiranac practica cómo hacer un 'putt' con los pechos

La golfista Paige Spiranac no pierde el tiempo durante la cuarentena. Aunque no es conocida por sus cualidades en los campos, en su popular cuenta de instagram (más de 2,3 millones de seguidores) ha mostrado cómo se entrena en su casa.

En sus últimas publicaciones ha enseñado cómo es capaz de sacar, pese al poco espacio que hay que para hacer el giro de cadera, o distintas versiones del 'putt' sobre un hoyo en un green en cuesta.

Incluso bautiza los distintos golpeos: el de la mano derecha baja, el de la mano izquierda baja, la garra, el fuego rápido, el viejo estilo... Pero sin duda, hay uno que ha llamado la atención sobre el resto. Bautizado como 'el brujo', Spiranac utiliza sus voluptuosos pechos (que más de una vez le han dado protagonismo, pero también algún que otro problema) para sujetar el mango del palo que usa para golpear a la bola.

"Me encanta el 'putt' porque es todo acerca de sensaciones y confianza. No hay manera correcta o errónea de agarrar el 'putter'. Aquí hay alguna de mis favoritas. Decidme si me he dejado alguna", invita a sus seguidores en la publicación.