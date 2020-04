Javier Fernández: "Lo que más me ha conmovido es ver una España más unida luchando contra el coronavirus"

Javier Fernández (Madrid, 1991) está considerado como el mejor patinador de la historia de España y con razón. Prueba de ello son sus dos títulos mundiales, además de las innumerables medallas ganadas en todo tipo de campeonatos, entre la que destaca el bronce de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018.

Su relación con el deporte dio un paso crucial cuando solo tenía 17 años: lo dejó todo para cruzar el Atlántico y dedicarse de lleno al hielo. En Estados Unidos comenzó una historia que prosigiuió en Canadá y terminó hace algo más de un año, cuando conquistó su séptimo título europeo.

Pese a todo lo vivido Javier mantiene su humildad y centra sus esfuerzos en el espectáculo 'Revolution on Ice' que dirige desde hace varios y que se traslada de ciudad en ciudad de diferentes países llenando pabellones, aunque ahora vive una situación complicada, como todos los españoles, por la pandemia del coronavirus y atiende a 20minutos durante su cuarentena.

¿Dónde está pasando el confinamiento obligatorio?

Estoy en Madrid, solo en casa, pero hablando prácticamente día sí día también con la familia, ya que cada uno estamos pasando la cuarentena en nuestras respectivos domicilios, y con los amigos, ya sea por llamadas o vídeollamadas.

¿Dónde estaba cuando se decretó el estado de alarma?

Me pilló en Madrid. Llevaba ya un tiempo aquí porque estaba recuperándome de una lesión en la rodilla, acudiendo dos veces por semana al fisio. Tuvimos que parar las sesiones, los tratamientos y las visitas médicas, pero bueno, me pilló aquí en casa y estoy más o menos como todo el mundo. Al ver cómo se ponía la situación decidimos que lo mejor era quedarnos en casa y seguir las pautas y directrices que mandaban las autoridades.

¿Procura no salir de casa?

Salgo muy poco, solo cuando voy a comprar, una vez cada cinco o seis días... en función de lo que necesite. Intento gastar todo lo que hay en casa y luego hago una compra mediana o grande.

¿Fue de los que hicieron acopio de comida?

Todo lo contrario, no fui a comprar los primeros días porque ya tenía comida en casa y prefería dejar que pasara un tiempo. Cuando veía las noticias y todo lo que faltaba en los supermercados parecía que estaba pasando en otro país porque yo todavía no había vivido ese momento. Cuando fui varios días después ya vi que faltaban algunas cosas como el papel higiénico, pero tampoco me alarmó lo más mínimo.

¿Cómo se entretiene durante el confinamiento?

Para empezar, tenía los ejercicios que me habían mandado para seguir con la rehabilitación de la rodilla y los estoy haciendo en casa. Aparte de eso tiro de un poco de todo: cocina, series, películas, videojuegos,... desde hace mucho tiempo me gustan los videojuegos, tengo la Play Station 4, así que entre unas cosas y otras consigo mantenerme ocupado la mayor parte posible del tiempo.

¿Qué videojuegos son los que más utiliza?

Con amigos juego al Call of Duty o al FIFA, pero luego tengo otros que también uso bastante. Antes jugaba al Fortnite pero ahora ya casi no lo uso.

¿Recomendaría alguna película de las que ha visto estos días?

La película 'El Hoyo'. Me la recomendaron, porque al parecer se ha puesto de moda durante la cuarentena, y me gustó. Además de ser una película española y es muy curiosa para ver, aunque es un poco sangrienta y no es para todo el público si eres un poco sensible.

¿Le va ese tipo de cine?

Me gusta un poco de todo, no tengo ningún estilo de películas o series. Me gustan de acción o un poco bélicas... pero bueno, una buena película la aprecio bastante fácil. Te podría decir que me encanta 'Gladiator', pero ¿quién no la ha visto? Hay otras que recomendaría como 'Orígenes', 'Francotirador' o 'Intocable'.

¿Es fan de 'La Casa de Papel'?

Es una serie que no he visto pero siempre la he tenido en la cabeza. En ocasiones me suele pasar, pienso que tengo que ver una serie, pero hasta que lo hago... Ahora estoy con otras y 'La Casa de Papel' está en mi lista, así que cuando termine las que estoy viendo me la pondré.

¿Y cuáles está viendo ahora?

Estoy viendo de nuevo 'Juego de Tronos' y además tengo temporada nueva de 'Arrow'... y ya estoy terminándola.

¿Se maneja bien en la cocina?

Me gusta cocinar cuando tengo tiempo, y como ahora tenemos tiempo de sobra, me estoy metiendo más en la cocina. Hago un poco de todo, generalmente cosas que no son demasiado difíciles. Soy un cocinillas pero de cosillas fáciles... Te puedo hacer una buena tortilla, pescados al horno o carnes con sus salsas, pero también me gusta innovar, utilizar cosas diferentes para cada día y tener recetas inventadas.

Volviendo a la actualidad... ¿La situación asusta un poco?

Es una situación bastante complicada. Desde mi perspectiva tenemos que seguir las directrices de las autoridades. La OMS y nuestro Gobierno dan unas directrices y tenemos que hacer lo que se nos va diciendo. Todos esperamos que esto acabe pronto pero yo creo que nos queda más tiempo del que se ha dicho, viendo cómo lo están pasando en otros países a los que el virus llegó antes...

¿En España se actuó tarde/mal o el problema no vino por ahí?

Lo que está pasando es algo que no podíamos esperar. No soy persona de echar culpas a personas o decisiones y menos siendo una situación totalmente excepcional que no se había dado nunca antes. Si tenemos que aprender de estas maneras, con mano dura, aprenderemos todos, no solo los españoles, sino prácticamente todo el mundo.

¿Qué conclusión saca de todo lo que estamos viviendo?

Vemos lo importante que es la sanidad y lo importante que es la investigación... creo que enfermedades, bacterias o virus ha habido en otras ocasiones en algún país, pero no suelen salir. En este caso es un virus muy contagioso y se ha propagado por todo el mundo en cuestión de mes y medio. Es algo que tampoco se pude parar. Se puede intentar que sea lento, pero al no haber vivido esta misma situación, es algo de lo que tenemos que aprender... Por lo que veo a mi alrededor, la labor de las personas individuales está siendo excepcional.

¿Cómo saldremos de esta?

Honestamente, creo que saldremos de esta y que saldremos más unidos. Y ojalá dure la lección. Espero que lo vivido unifique a España en general, a todas las personas, y que nos demos cuenta de lo importantes que son las cosas que tenemos y que compartimos diariamente. De verdad espero que esto sea una herramienta para ver que quejarnos por todo a lo mejor no es lo más importante.

Para no olvidar lo sucedido quedarán imágenes duras como el nuevo uso de las pistas de hielo de Madrid como morgues improvisadas.

¿Duras? Al revés. Es lo que se tiene que hacer en estas situaciones. El hielo me lo ha dado todo a nivel deportivo pero es una superficie que ayuda a mantener los cuerpos de las persona que han fallecido y si se necesitan deben estar disponibles. Por eso ya tenemos varias pistas de hielo convertidas en morgues. Creo que es positivo porque ya se ha hecho anteriormente en otros países y creo que en España también se hizo. Dentro de lo malo es algo especial que las pistas puedan prestar un servicio, es como si fuera un galardón.

China fue el epicentro y la situación ha mejorado bastante.

Tengo muchos amigos en la zona de Asia y, especialmente en China, tengo a dos amigos que eran fans cuando yo era un patinador nulo (se troncha de risa). Me preguntan por la familia, comentamos muchas cosas, si necesito algo. Hasta se ofrecieron a enviarme material, como mascarillas, aunque ya les dije que no hacía falta. Estamos comprobando que las personas en estas situaciones se mantienen bastante unidas e intentan mantener el contacto pese a la distancia o las dificultades. El mensaje que más se dice y escucha es el 'intenta cuidarte' o 'ten cuidado'.

¿Hemos pasado lo peor?

No lo sé, pero los países que todavía no están en estado de alerta deberían tomar precauciones para no llegar al punto en el que estamos nosotros, o Italia o Estados Unidos.

¿Su espectáculo 'Revolution on Ice' se ve afectado por la crisis sanitaria?

El espectáculo está en una situación complicada porque va a haber una gran recesión de la economía a escala mundial. Nosotros no somos expertos y estamos expectantes por ver qué va pasando. La cuestión es que el espectáculo es un trabajo que lleva muchas horas, muchos días, muchas semanas y muchos meses... y además está formado por un equipo humano muy numeroso. Celebraremos una reunión cuando la situación se vaya calmando y veremos si podemos hacer el espectáculo. Si podemos, lo haremos y si no, a lo mejor tenemos que posponerlo. Es una decisión que no hemos podio tomar todavía porque estamos a la espera de ver cómo evolucionan las cosas.

¿Qué es lo que más le ha conmovido de toda la situación?

Ver una España más unida y unificada, luchando juntos contra un problema general y global como es el coronavirus. También me ha conmovido el apoyo que reciben las fuerzas de seguridad y los sanitarios. Es una labor diaria que llevan a cabo toda su vida y no son reconocidos hasta vivir una situación de este calibre. El reconocimiento tenía que haber llegado antes pero me alegro de que estos sectores tan esenciales vean su importancia para toda la sociedad.

¿Qué es lo que más echa de menos?

Practicar deporte. Soy una persona muy activa, me gusta mucho echar un frontón, un pádel, un partido de fútbol... o irme con la bici o a escalar. Lo echo de menos un poco... bueno, un poco bastante (se ríe) pero intento mantener mi mente tranquila pensando que pronto lo voy a poder hacer.

¿Lo primero que hará cuando termine la cuarentena?

Quiero irme a la montaña. Estamos encerrados durante un tiempo y lo acepto, pero cuando todo acabe quiero sentirme que estoy en la naturaleza.