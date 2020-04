"La falta de ejercicio físico afecta también al área neurocognitiva y social de los mayores"

Desde hace más de dos semanas permanecemos en casa, pero no por eso hay que dejar de estar en movimiento, algo que en el caso de los mayores se hace más necesario. Como cuenta Jorge Pozo Tamayo, terapeuta ocupacional de la residencia Vitalia Expo, está comprobada la importancia de la actividad para una mejora de la calidad de vida de las personas mayores. "La falta de movimiento no solo tiene repercusión en su área física y motora, hay que incluir también la repercusión por tanto en el área neurocognitiva y social", explica Pozo, quien añade: "Hay que tener en cuenta que, en el caso de los que viven en residencias, como no están recibiendo visitas familiares, usan menos las habilidades sociales".

Ante esta situación, Pozo reivindica la importante labor de los terapeutas ocupacionales durante este periodo. "Somos especialistas de la ocupación, siendo capaces de realizar un análisis exhaustivo de los componentes de una actividad, pudiendo tratarlos, con un gran abanico de técnicas y herramientas, para lograr abordar el problema que presenta un paciente en el desarrollo de una determinada actividad", señala desde sus más de 10 años de experiencia trabajando con personas mayores.

Este bagage le hace conocedor de que cada persona tiene unas necesidades, aunque la falta de movimiento siempre genera consecuencias. "A nivel corporal el período que estamos viviendo, tiene repercusiones en la movilidad de las personas mayores, ya que la falta de actividad afecta a sus músculos, articulaciones, componentes neurológicos y cognitivos, pero también afecta a nivel circulatorio, linfático y digestivo, ya que la falta de movilidad repercute en el conjunto holístico de nuestro cuerpo de igual manera".

Rutina de ejercicios para personas mayores

Consciente de la importancia de que las personas mayores se muevan durante estos días, Jorge Pozo ofrece una serie de ejercicios que pueden realizar para mantenerse en forma y mantener activos la mayor cantidad de músculos:

• Mover la cabeza como si se dijera sí y posteriormente como si se dijera no.

• Elevación de hombros.

• Sacar pecho.

• Elevar los brazos.

• Tocar las manos detrás de la espalda.

• Estirar los brazos y colocar las manos bocarriba y bocabajo.

• Codos: hacer como si cogemos agua y nos lavamos la cara.

• Hacer círculos con las muñecas.

• Abrir y cerrar manos, contarse los dedos, separar y juntar los dedos.

• Tocar los pies sentado.

• Elevar las rodillas.

• Estirar las rodillas.

