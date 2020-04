Paco Jémez: "Somos más vulnerables y estúpidos de lo que pensábamos"

Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) se encuentra recluido en su casa, como el resto de españoles, a la espera de poder volver a la normalidad.

El técnico canario estaba cuajando una temporada un tanto irregular con el Rayo Vallecano, pero sin duda firmaría estar bregando en los campos antes que estar como ahora, sobre todo porque está separado de los suyos. Este periodo de parón también le está sirviendo de reflexión.

¿Cómo está? ¿Lo lleva bien? ¿La familia?

Lo llevo todo lo bien que se puede llevar una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Muy preocupado por todo lo que está aconteciendo y dando gracias a Dios porque mi familia se encuentra bien. Estamos separados pero bien.

¿La suspensión de LaLiga era irremediable?

Tan irremediable como necesaria. Estamos hablando de pérdidas de vidas humanas y ante eso cualquier decisión, como la de suspender LaLiga, era de esperar.

Con este parón, ¿se pierde la posibilidad del ascenso a Primera con el Rayo?

Siéndote sincero, en estos momentos mis pensamientos no van por ese camino. El fútbol ahora no es importante. Lo importante es que consigamos salir de esta situación con las menos pérdidas posibles. Lo más importante es salvar vidas y tener salud. El fútbol es mi profesión pero es muy secundario ahora mismo.

¿Hemos tardado mucho en tomar la decisión?

Si en algo podemos ponernos de acuerdo todos es que para esto nadie estaba preparado. Pero lo que a mí de verdad me asusta y a la vez me repugna es que estuviéramos tan mal preparados y con una falta de previsión tan tremenda como la que han demostrado la gente que debe tomar decisiones en este país. Una verdadera pena.

¿Tiene algún caso cercano de coronavirus?

En esta guerra todos vamos a perder a alguien más o menos cercano.

¿Cómo se mantiene en forma?

Hago ejercicio en casa a diario. Eso sí, condicionado por el espacio y los elementos de que dispongo. Pero la imaginación unida a la necesidad es un invento fantástico.

¿Está viendo fútbol? ¿Ha descubierto a algún fenómeno?

Ahora tengo tiempo para ver de todo, incluido mucho fútbol. Y sí, he encontrado a miles de fenómenos que son todas esas personas/héroes que nos ayudan diariamente, poniendo su salud en riesgo, para acabar con esta maldita pandemia.

¿Ha aprendido a hacer algo que no hacía antes, como cocinar, hacer muebles, tejer, pintar, etc?

Me gusta la cocina así que ahora me entretengo en probar cosas nuevas y mejorar las que ya sabía cocinar.

¿Entiende que les llegue un ERTE y se tengan que bajar los sueldos?

Entiendo que todos estamos en disposición de ayudar y lo haremos. Pero de la misma forma lo que no vamos a permitir es que nadie saque provecho de esta situación. No es el momento para ser mediocre y mezquino.

¿A qué dedica el muchísimo tiempo libre? ¿Toca la guitarra?

El tiempo que tengo ahora lo intento distribuir para aprovecharlo y que los días se me hagan más amenos. Ejercicio, tocar la guitarra, charlas online para entrenadores, ver fútbol y golf, cocinar y sobre todo estar pendiente de mi familia ya que no tenemos la suerte de estar toda la familia juntos.

¿Se asoma al balcón para aplaudir y cantar el Resistiré?

Salgo al balcón todos los días a homenajear a toda esa gente que está demostrando que la raza humana merece la pena. ¡Chapeau por todos ellos! Nunca os podremos agradecer lo que estáis haciendo porque además os estáis jugando la vida por todos nosotros. Gracias.

¿Ha llorado por pena o por emoción durante estos días?

Sí. El otro día me desplacé hasta casa de mi hija para llevarle comida que necesitaba. Por supuesto fue algo muy rápido, dejar las bolsas en su puerta manteniendo la distancia de seguridad. La tenía a dos metros y no podía abrazarla ni besarla... me di la vuelta y me fui para casa. Cualquier padre sabe lo que sentí en esos momentos y evidentemente se me saltaron las lágrimas.

¿Alguna serie que tengamos que ver?

No sé, no veo series. Soy más de documentales, de espacios de deportes y de películas. Ahora cualquiera te sirve de distracción. Cualquier libro merece la pena leerlo porque de todos se aprende algo y la música también es una buena compañera y ella tiene notas que te gustan y otras un poco menos, pero todas son mejor que el silencio.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido de toda esta situación?

He aprendido que somos más vulnerables y estúpidos de lo que pensábamos. Que no damos valor ni sentido a nuestras vidas y que cuando ocurre una desgracia como la que estamos viviendo todos nos damos cuenta de que estamos equivocados. La pregunta ahora es... ¿y por cuánto tiempo seguiremos aplicándonos la lección que estamos aprendiendo?

¿Qué es lo que más le ha conmovido?

La actitud de las personas que hacen su trabajo arriesgando su salud y su vida. Los políticos jamás podrán estar a la altura de lo que está demostrando esta gente en particular y la sociedad en general.

¿Cuántos rollos de papel higiénico tiene en casa? ¿Has hecho algún reto?

Pues espero que los suficientes (risas). No, no he hecho ningún reto con los rollos de papel.

¿Qué es lo que más está echando de menos?

Mi vida tal y como era. Todo, absolutamente todo. Sobre todo los pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos y que ahora espero que todos sepamos valorar. Yo te aseguro que a partir de ahora los sabré apreciar mucho más que antes del COVID-19.

¿Qué será lo primero que haga cuando recobremos la libertad?

Ir a abrazar a mi familia, esté dónde éste.

¿Un mensaje positivo y de ánimo para la sociedad?

El ser humano tiene una capacidad tremenda para generar problemas pero también para salir de ellos. Seguir luchando en tiempos difíciles nos asegurará que los que están por venir sean mejores. Que nadie se rinda, que nadie de un paso atrás y que reconozcamos a los que se quedaron en el camino en ésta triste situación que nos está tocando vivir.