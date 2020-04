El número 1 del mundo de pádel atiza a Espejo Público por censurar su opinión sobre los autónomos y después criticarla

Paquito Navarro es el número uno del World Padel Tour y también un usuario muy activo en las redes sociales. Es precisamente por esto segundo por lo que está siendo noticia, pues arremetió contra el programa Espejo Público por censurar una crítica contra el Gobierno y, un día después, criticarle por ella.

Todo comenzó cuando al espacio de Antena 3 presentado por Susanna Griso le llamó la atención una publicación de Paquito Navarro en sus redes sociales. Se trata de un vídeo del jugador intentando mandar una pelota desde su balcón hasta la ventana de la vecina de enfrente.

Navarro indicó en sus redes sociales que Espejo Público le tanteó para que intentara ese golpe en directo y, además, explicara cómo vive la cuarentena. Fue en ese segundo momento en el que el deportista criticó la política del Gobierno sobre los autónomos.

Esto hizo que el programa reculara y decidiera no emitir las imágenes, según Navarro, a quien le dijeron que era arriesgado repetir el golpe desde su terraza.

No obstante, el jugador del del WPT se llevó una sorpresa al día siguiente, al ver sus imágenes en el programa... mientras los tertulianos criticaban sus comentarios "diciendo que no es momento".

Ayer @EspejoPublico me contacta para hacer el vídeo en directo.Tras poner mi “crítica” respecto a los autónomos,me dicen q mejor no lo hagamos que es arriesgado.Hoy me levanto con la sorpresa q sale mi vídeo y los colaboradores diciendo q no es momento y dándome cera. Curioso 🤔 — Paquito Navarro (@paquito_navarro) April 1, 2020

"Ayer 'Espejo Público' me contacta para hacer el video en directo. Tras exponer mi 'crítica' respecto a los autónomos, me dicen que mejor no lo hagamos que es arriesgado. Hoy me levanto con la sorpresa de que sale mi video y los colaboradores diciendo que no es momento y dándome cera. Curioso", criticó el jugador en un tuit que se hizo viral y que contó con el apoyo de otro de los pesos pesados del World Padel Tour, como es Pablo Lima.