Damián Quintero dona material de protección contra el coronavirus a un asilo de Málaga

Damián Quintero trabaja en su casa con el objetivo fijado en los próximos Juegos Olímpicos, aunque no pierde de vista la delicada situación que se vive por la pandemia de coronavirus. El karateka, que confesó a 20minutos sentirse aliviado por el aplazamiento de los JJ OO de Tokio 2020 al verano de 2021, sigue aportando su granito de arena en la lucha contra el COVID-19.

Esta vez se trata de una acción solidaria para ayudar a las personas ingresadas en un asilo de Málaga, donde Quintero se crió y donde su familia tiene su residencia.

Precisamente, el número 1 del mundo de la modalidad de kata y firme candidato a la medalla olímpica en Tokio aprovechó el material del que disponen en la clínica odontológica que tiene su familia en Málaga, para donarlo a los que más lo necesitan ahora.

“Me apetecía aportar mi granito de arena en esta crisis del coronavirus, sobre todo pensando en las personas mayores que son las más afectadas por la enfermedad y las personas que trabajan con ellos que son fundamentales", afirma el deportista en un comunicado.

Damián Quintero vive en Madrid pero gran parte de su corazón está en Málaga con su familia, es por ello que el karateka ha querido donar el material al Asilo de Los Ángeles donde no contaban con material suficiente para cubrir las necesidades mínimas de protección para los que allí trabajan.

“Quería que fuese una residencia de Málaga porque es la ciudad donde me crie. Me he estado informando estos días y el Asilo de los Ángeles es de las residencias de Málaga que más lo necesita”, afirma.

Con el deporte paralizado es frecuente estos días ver a los deportistas de élite entrenándose en sus casas para no perder la forma durante el confinamiento, pero estos vídeos no son lo único que esta cuarentena ha dejado ver del mundo del deporte. Ya son muchos los deportistas que se han sumado a causas solidarias para combatir los efectos del coronavirus y, en este caso, el karateka Damián Quintero no ha dejado de darle vueltas a cómo ayudar en esta causa.