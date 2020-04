Javier Aguirre, entrenador del Leganés: "Debimos haber parado LaLiga antes"

Javier Aguirre, entrenador del CD Leganés, vive el confinamiento con los ojos mirando a España y a México. Añora el abrazo a sus hijos y no decirles más a menudo que les quiere y les hecha mucho de menos. El mexicano cree que después de ésta crisis del COVID-19 el mundo cambiará y nuestras costumbres también porque siempre ha sido así después de las guerras o pandemias del pasado.

Lo primero: ¿cómo se encuentra?

javier aguirre 1 de diciembre de 1958, Ciudad de México, México Entrenador del Club Deportivo Leganés

Bien, de momento estamos bien y con el ánimo en alto porque en mi profesión desde niño me enseñaron a ser disciplinado y ordenado y nos enseñaron a perder sabiendo que mañana podemos ganar. Preocupados también por la familia ya que tengo dos hijos en México DF y otro aquí en España y eso es lo que más nos amarga a mi mujer y a mi. No poder estar al lado de sus hijos es muy jodido para unos padres y sobre todo por los que están allí porque en México han tardado un poco en darse cuenta”.

¿Le sorprende que en México tarden tanto en tomar medidas?

Da la sensación que no se lo estaban tomando en serio y no saben lo que se les viene encima. Menos mal que ya han cambiado y han entrado en Fase 2 y han sacado al ejército que ya está en la calle, hay un confinamiento más severo y controlado. A mis paisanos les mando mucho ánimo, que sean solidarios y les digo quédense en casa para no contagiarnos a todos. La cosa del coronavirus es muy seria. Gracias a Dios no tengo a nadie en la familia ni en los amigos con el COVID-19. Una sobrina que vive en París está confinada porque estuvo en México y al regresar a su casa en Francia tuvo fiebre, pero me dice mi mujer que está mejor.

¿Qué le parece la suspensión de LaLiga?

Perfecto. Te diré que el Atalanta-Valencia ya no se debería haber jugado. No me extraña que ese y otros partidos hubiesen sido el foco de esta pandemia. Debimos habernos parado antes. Sé de los intereses económicos que casi siempre prevalecen pero debíamos habernos dado cuenta de lo que se acercaba.

A usted le habrá dado más rabia porque estaban en el buen camino cuando se paró el campeonato, ¿no?

Mira, al principio dije que me hacían una faena porque estábamos empezando a hacer lo que buscábamos, pero inmediatamente me di cuenta de dónde nos estábamos metiendo y rápidamente nos metimos en la piel de todos. La salud es más importante que cualquier cosa porque sin ella, nada nos vendrá bien.

¿Cómo se está entrenando y entreteniendo estos días?

Mi mujer es muy buena para todo eso porque hemos vivido en muchos países y hemos estado muy solitarios y por ejemplo hace un año pasamos un año sabático y parece una tontería, pero hay muchas horas en las que nada tienes que hacer y ella siempre encontraba como ahora, momentos para bailar y cantar. Vemos series, películas o leemos. Alguna 'rancherita' con tequila si que nos cantamos. Lo que más me preocupa es que pronto mi mujer me mandará recoger y ordenar los armarios y eso si que me jode, jejeje.

"Me emocionan las luces de los balcones cuando te asomas para aplaudir a tanta gente que se la está jugando por nosotros"

¿Qué ha aprendido a hacer algo que antes no hacia. Cocinar, hacer muebles, tejer, pintar?

Soy muy torpe. No soy nada manitas y todo lo jodo más que arreglar. ¿La cocina? Tú lo que quieres es que me encierren por intoxicador, ¿no?. Lo tengo terminantemente prohibido.

¿Entiende que los futbolistas y entrenadores también tengan que renunciar a parte de sus sueldos?

Recuerdo que mis padres siempre me decían que lo peor no fue la guerra y sí la postguerra. Pues lo peor del coronavirus está por llegar en el postcoronavirus. Todos tendremos que sacrificar cosas y digo todos, nosotros también. La vida ha de cambiar y nuestra economía también se tendrá que ajustar.

De todo lo que estamos viviendo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje?

Lo mejor que me ha pasado ha sido frenar un poco en mi vida que iba muy rápida. Frenética desde hace 40 años reto tras reto primero como jugador y después como entrenador. De verdad que me ha venido bien éste alto en el camino. Lo siento por cómo ha venido porque me duele por toda la gente que está perdiendo familiares y amigos y eso duele mucho y a mi también me está haciendo mucho daño pero, me hace pensar en los míos que por culpa de mi profesión no los he disfrutado y creo que no merece la pena.

No disfruté de mis padres que se murieron y no estuve a su lado. ¿Valió la pena ganar los tres puntos del domingo por no estar con ellos?

Le doy vueltas al futuro y pienso en mis hijos y quiero disfrutarlos. No quiero que pase lo que a mi me sucedió. No disfruté de mis padres que se murieron y no estuve a su lado, mis hermanos que también se fueron y no estuve con ellos, se casaron antes y tampoco lo disfrute. No estuve ni en bodas, ni bautizos ni entierros y siempre me pregunto, ¿valió la pena ganar los tres puntos del domingo por no estar con ellos? En eso pienso mucho porque hay cosas más importantes que triunfar en tu profesión.

¿Eso es lo que más está echando de menos?

A mis padres y hermanos ya nos lo podré abrazar pero no quiero tener que volver a arrepentirme de cosas parecidas y aunque echo muchas cosas de menos que me parecían superfluas lo que más añoro es el día a día. Salir a la calle, el vestuario, el olor a hierba recién cortada y a la sensación de pasear por el césped pensando en el partido del domingo mientras los chicos golpean el balón y se gritan pidiéndose la pelota. ¡Qué tontería! Pero lo añoro.

"Canto el Resistiré para afuera y para adentro me emociono"

¿Está leyendo algún libro?

Estoy muy enganchado con la geopolítica y los motivos por los qué fracasan algunas políticas y quienes nos gobiernan en el mundo. También te recomiendo que leas la biografía de Joan Manuel Serrat, ¡qué tipo tan grande!

¿Una película?

Parásitos. Sin duda es la película. Es distinta y no has visto nada igual. No sólo es por los premios es que me parece que es una genialidad que debemos de verla.

¿De música no dudo que serán rancheras?

No. Bueno, sí con un poquito de tequila, pero en mi casa nos gustan las canciones con ritmo, salsa, cumbia, rumba y todo lo que tenga ritmo, mucho ritmo.

¿Qué es lo que más le ha conmovido en positivo de éste confinamiento?

La actitud de la gente. El respeto y la obediencia de la población aunque siempre haya alguna oveja negra en el rebaño, pero es impresionante ver la responsabilidad de un país como España. Me emocionan las luces de los balcones cuando te asomas para aplaudir a tanta gente que se la está jugando por nosotros y que no tengo palabras de agradecimiento y no encuentro como definir los que están haciendo por la gente. No sólo los sanitarios, también los farmacéuticos, los barrenderos, los camioneros, los bomberos, el ejercito… Todos los que se la están jugando por los demás. Le doy las gracias a las cajeras de los supermercados porque ellos también están expuestos.

¿Sale al balcón?

Claro. Por supuesto. No falto ni una sola tarde. Canto el Resistiré para afuera y para adentro me emociono. Esos minutos son la leches y me llenan de energía para seguir peleando.

Una curiosidad, ¿cuántos rollos de papel higiénico tiene en casa?

No lo sé. Seguramente al principio teníamos más, pero ahora lo normal y no, no hago ningún reto. En el 86 cuando me presentaron en el Atlético Osasuna fui incapaz de dar tres toques con balón y en mis mejores momentos de futbolista. ¿Tú te crees que me voy a poner a dar toques con un rollo de papel? No. Me podría romper y en segundo toque y eso sería una gran mancha en mi historial.

¿Qué será lo primero que haga cuando recobremos la libertad?

Sin duda abrazar a mis hijos. Al que está aquí inmediatamente y a los que viven en México, sacar los pasajes de avión e ir a verlos para decirles a todos lo mucho que les quiero porque no se lo decimos bastante.

¿Un mensaje positivo y de ánimo para la sociedad?

Gracias a los que están trabajando por nosotros y a los que obedeciendo están confinados en sus casas. Juntos saldremos de ésta porque este es un país fuerte y saldrá adelante. Siempre ha sabido hacerlo.