Rafa Nadal anima a Paco Sanz, hijo de Lorenzo, que pasó una semana ingresado por el coronavirus

La familia Sanz vive unos días complicados. El padre de familia, Lorenzo Sanz, murió víctima del coronavirus y su hijo Paco se contagió días después, por lo que fue ingresado y pasó una semana en el hospital.

El hijo del difunto expresidente del Real Madrid ingresó, en su tercera visita al hospital, con fiebre y síntomas del COVID-19 y fue hospitalizado con neumonía de primer grado. Se confirmó que sufría coronavirus y su respuesta al tratamiento fue positiva hasta que ha recibido el alta.

El exjugador de clubes como Real Oviedo, Racing de Santander y Mallorca, y expresidente del Granada, ya se encuentra en su domicilio con su familia y ha recibido una grata sorpresa: un mensaje de ánimo de Rafa Nadal.

El número 2 del mundo se muestra afectado porque "ya he visto la noticia de lo de tu padre... lo siento muchísimo" y "también también sé que estás con un poco de neumonía".

Es por ello que "quería mandarte un mensaje de ánimos, espero que antes de lo que cabe estés animado y fuerte". Además, el balear confía en que "pronto se termine toda esta pesadilla y podamos hacer una buena comida o cena en el 'txoko', que Jesús nos espera".

Paco Sanz publicó el vídeo junto a un emotivo mensaje, en el que destaca que "he recibido cientos y cientos de mensajes de apoyo estos días, los cuales he agradecido y contestado uno a uno porque cada uno de ellos me ha ayudado. Mil gracias de corazón".

No obstante, apunta "que tu ídolo absoluto, el mejor deportista de la historia de España, te mande un video de apoyo, no hay palabras para describirlo, ¡es mejor que todas las pastillas que me han dado!"

Por último, recalca que "no es que sea el más grande (Nadal), es que nos hace demasiado pequeños al resto. Gracias Rafa Nadal".